Ataque armado deja a un hombre herido en una plaza comercial de La Aurora

La tranquilidad de una plaza comercial de La Aurora, en el cantón Daule, se vio interrumpida este martes 11 de agosto de 2026 por un hecho violento que generó alarma entre quienes se encontraban en el sector. El suceso ocurrió en uno de los establecimientos de comida de la plaza comercial Galerías Plaza.

Un hombre fue hallado ensangrentado y sin vida sobre una mesa de un local de comida de Galerías Plaza. Según la información preliminar recabada, varios hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra la víctima.

Detalles de ataque armado

Las investigaciones preliminares establecieron que el hombre tenía impactos de bala. Esta información también pudo ser observada en videos que circularon durante la mañana, en los que se ve a la víctima sentada en una silla, con el resto de su cuerpo recostado sobre una mesa.

El ataque armado se registró este martes 11 de agosto de 2026 en esta zona comercial del cantón Daule.

Comunicado de Galerías Plaza

Galerías Plaza difundió un comunicado en sus redes sociales en el que lamentó el hecho ocurrido y señaló que está atento a las disposiciones de las autoridades para colaborar con información que pueda ser pertinente para las investigaciones.

“Nuestra prioridad es el bienestar y la seguridad de nuestros clientes, visitantes, colaboradores y establecimientos. Agradecemos la comprensión de nuestra comunidad y expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas”, señaló el establecimiento.

Un ataque armado en otro sector

Posteriormente se registró otro hecho violento cerca de otra plaza comercial del sector de Villa del Rey. Un hombre, identificado preliminarmente como uno de los presuntos atacantes, fue baleado en ese lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las víctimas ni sobre el estado de salud del hombre baleado en Villa del Rey.

¿Los dos hechos violentos están relacionados?

La información preliminar apunta a que ambos hechos podrían estar relacionados con un posible caso de violencia criminal. Sin embargo, las autoridades deberán establecer las circunstancias de cada hecho y determinar si existe una conexión entre ellos.

Las investigaciones deberán determinar también la identidad de las personas involucradas y las circunstancias en las que se produjo el ataque armado en Galerías Plaza.

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