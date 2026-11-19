Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

Ocho personas quedaron detenidas durante un operativo de la Fiscalía y la Policía Nacional por una investigación sobre presunta delincuencia organizada vinculada con el robo y la comercialización de vehículos en distintas ciudades de Ecuador. Entre los aprehendidos figuran tres policías en servicio activo y un funcionario de la Agencia Metropolitana de Control de Otavalo.

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Las autoridades ejecutaron las intervenciones en cuatro provincias: Pichincha, Imbabura, Azuay y Napo. La investigación comenzó en julio de 2026 y busca identificar a los presuntos integrantes de esta estructura, además de determinar su participación en el robo de automotores y su posterior venta.

Cuatro provincias, escenario de los operativos

La Fiscalía lideró los procedimientos junto con la Policía Nacional como parte de las diligencias por el presunto delito de delincuencia organizada. El caso se relaciona con una estructura que, según la investigación, sustraía vehículos para comercializarlos posteriormente en diferentes ciudades del país.

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Los operativos se desarrollaron en Pichincha, Imbabura, Azuay y Napo. En total, las autoridades detuvieron a ocho personas. La Fiscalía busca establecer cómo funcionaba esta supuesta organización y cuál habría sido la participación de cada uno de sus integrantes.

La presencia de tres policías en servicio activo entre los detenidos figura entre los datos destacados del procedimiento. A ellos se suma un funcionario de la Agencia Metropolitana de Control de Otavalo.

La investigación se inició en julio de este año. Desde entonces, las autoridades trabajan para identificar a los posibles involucrados en el robo y la comercialización de automotores. Sin embargo, la información difundida sobre el operativo no precisa las identidades de las ocho personas detenidas.

Uniformes, credenciales y vehículos entre los indicios

Durante las intervenciones, los equipos de Fiscalía recogieron varios indicios que pasarán a formar parte de la investigación. Entre los elementos constan prendas de vestir, uniformes institucionales, teléfonos celulares, credenciales y vehículos.

Las fotografías difundidas junto con la información del operativo muestran un vehículo y tres motocicletas. También aparecen varios teléfonos celulares entre los elementos recopilados por las autoridades.

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Estos objetos forman parte de los indicios que la Fiscalía incorporará al proceso para investigar el presunto delito de delincuencia organizada. Las diligencias buscan determinar si los elementos encontrados guardan relación con las actividades que habría desarrollado la estructura investigada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántos vehículos habrían sido robados ni cuántos llegaron a comercializarse en otras ciudades de Ecuador. Tampoco han divulgado los nombres de los ocho detenidos.

El caso se mantiene bajo investigación de la Fiscalía, que busca esclarecer la presunta participación de los aprehendidos en las actividades de robo y venta de automotores. Entre los aspectos relevantes del proceso está la vinculación de servidores públicos: tres integrantes de la Policía Nacional que permanecían en servicio activo y un funcionario de control del Municipio de Otavalo.

#AHORA | #FiscalíaEc lidera un operativo en #Pichincha, #Imbabura, #Azuay y #Napo, en el marco de una investigación iniciada en julio de 2026 por presunta #DelincuenciaOrganizada, relacionada con el robo de vehículos que eran comercializados en distintas ciudades de #Ecuador. https://t.co/B0NME9KkB3 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 19, 2026

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