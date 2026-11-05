Fiscalía detiene a siete personas, entre ellas dos policías, por presunto tráfico de drogas en Quito

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

La Fiscalía General del Estado ejecutó tres allanamientos en Quito como parte de una investigación por presunto tráfico de drogas. El operativo dejó siete personas detenidas, entre ellas dos servidores de la Policía Nacional, según el reporte preliminar de la institución.

Las intervenciones ocurrieron en los sectores de Biloxi, Chilibulo y el Centro Histórico, en el sur y centro de la capital. Durante los procedimientos, los equipos investigadores encontraron sustancias ilícitas, un arma de fuego, dinero en efectivo y vehículos.

La presencia de dos policías entre los detenidos constituye uno de los principales elementos de la investigación. Sin embargo, la Fiscalía todavía no precisa cuál sería la participación de cada uno de ellos en los hechos que investiga.

Fiscalía ejecutó allanamientos en tres sectores de Quito

Los procedimientos formaron parte de una investigación penal por presunto tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en la provincia de Pichincha.

La Fiscalía intervino tres inmuebles en diferentes puntos de la ciudad. Dos de los allanamientos corresponden a los sectores de Biloxi y Chilibulo, en el sur de Quito, mientras que el tercero tuvo lugar en el Centro Histórico.

El operativo permitió a los investigadores recopilar indicios para avanzar en las diligencias. La institución no detalló las características de los inmuebles ni las circunstancias particulares de cada intervención.

Dos servidores policiales constan entre los siete detenidos

El balance preliminar de la Fiscalía identifica a siete personas detenidas durante los allanamientos. Entre ellas constan dos servidores policiales.

Hasta el momento, la institución no difundió las identidades de los involucrados ni precisó si los uniformados cumplían funciones operativas o administrativas dentro de la Policía Nacional.

Tampoco detalló si existe una presunta estructura delictiva detrás de los hechos o cuál sería la relación entre las personas que los investigadores encontraron durante los procedimientos.

La situación jurídica de los detenidos dependerá de las actuaciones que desarrolle la Fiscalía y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales correspondientes.

Sustancias ilícitas, dinero y un arma de fuego entre los indicios

Durante las intervenciones, los equipos investigadores localizaron sustancias ilícitas, un arma de fuego, dinero en efectivo y vehículos.

Estos elementos forman parte de los indicios que la Fiscalía recopiló dentro de la investigación por presunto tráfico de drogas.

Investigación por tráfico de drogas continúa en Quito

Los procedimientos en Biloxi, Chilibulo y el Centro Histórico forman parte de las diligencias que impulsa la Fiscalía para esclarecer el presunto tráfico de sustancias ilícitas.

El reporte institucional confirma las detenciones y los indicios encontrados, pero todavía no incluye información sobre una eventual formulación de cargos o las medidas cautelares que podrían solicitar las autoridades.

La investigación deberá establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, incluidos los dos servidores policiales, dentro del proceso penal.

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