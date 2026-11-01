Los operativos de Halloween dejan 235 menores entregados a sus padres

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

Una lubricadora funcionaba como salón de fiestas durante Halloween en Quito. Los equipos de control la encontraron así durante los macrooperativos de las noches del 30 y 31 de octubre de 2026. En esas dos jornadas, las autoridades entregaron 235 menores de edad a sus padres y clausuraron ocho establecimientos.

¿Dónde se ejecutaron los operativos de Halloween en Quito?

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito coordinó las intervenciones. Los equipos recorrieron cinco sectores de la capital: La Mariscal, Iñaquito, Barrio Nuevo, La Magdalena y Quitumbe.

Allí inspeccionaron 14 establecimientos y espacios de concurrencia pública. Entre ellos figuran bares, discotecas y una licorería. En varios casos, los controles revelaron irregularidades en los permisos y en las condiciones de funcionamiento.

El caso de la lubricadora

El hallazgo más llamativo de los operativos de Halloween en Quito ocurrió en una lubricadora. Ese local, destinado al cambio de aceite y al mantenimiento de vehículos, había sido adaptado como escenario de una fiesta de disfraces.

El Municipio no precisa en qué sector funcionaba ese negocio ni cuántas personas asistieron a la celebración.

¿Qué dejaron los operativos de Halloween en Quito?

Estos son los resultados que reporta el Municipio:

Ocho clausuras. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutó siete y la Intendencia, una.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutó siete y la Intendencia, una. Seis procedimientos administrativos por presunto uso indebido de la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE), el permiso que habilita a un negocio a operar en el Distrito Metropolitano.

235 menores de edad entregados a sus padres.

entregados a sus padres. Cuatro informes de incumplimiento del Cuerpo de Bomberos de Quito.

Tres informes de incumplimiento de Quito Turismo.

Doce citaciones de tránsito.

Cerca de 500 registros corporales de las Fuerzas Armadas.

304 registros en el sistema de información de la Policía Nacional.

Cerca de 300 personas retiradas del espacio público.

Los menores y el espacio público

Las Fuerzas Armadas apoyaron los procedimientos con los 235 menores de edad. Según el Municipio, esas acciones buscaron precautelar su integridad frente a posibles situaciones de riesgo en los espacios de entretenimiento nocturno.

Además, los equipos no se limitaron a los locales. También recorrieron calles y espacios públicos para verificar el cumplimiento de la normativa y prevenir incidentes durante las celebraciones.

¿Quiénes participaron?

En los macrooperativos intervinieron la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, la Agencia Metropolitana de Control, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, el Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito, Quito Turismo, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Intendencia.

El Municipio anunció que los controles continuarán en distintos sectores de la capital.

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