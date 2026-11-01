Los operativos de Halloween dejan 235 menores entregados a sus padres

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Una lubricadora funcionaba como salón de fiestas durante Halloween en Quito. Los equipos de control la encontraron así durante los macrooperativos de las noches del 30 y 31 de octubre de 2026. En esas dos jornadas, las autoridades entregaron 235 menores de edad a sus padres y clausuraron ocho establecimientos.
La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito coordinó las intervenciones. Los equipos recorrieron cinco sectores de la capital: La Mariscal, Iñaquito, Barrio Nuevo, La Magdalena y Quitumbe.
Allí inspeccionaron 14 establecimientos y espacios de concurrencia pública. Entre ellos figuran bares, discotecas y una licorería. En varios casos, los controles revelaron irregularidades en los permisos y en las condiciones de funcionamiento.
El hallazgo más llamativo de los operativos de Halloween en Quito ocurrió en una lubricadora. Ese local, destinado al cambio de aceite y al mantenimiento de vehículos, había sido adaptado como escenario de una fiesta de disfraces.
El Municipio no precisa en qué sector funcionaba ese negocio ni cuántas personas asistieron a la celebración.
Estos son los resultados que reporta el Municipio:
Las Fuerzas Armadas apoyaron los procedimientos con los 235 menores de edad. Según el Municipio, esas acciones buscaron precautelar su integridad frente a posibles situaciones de riesgo en los espacios de entretenimiento nocturno.
Además, los equipos no se limitaron a los locales. También recorrieron calles y espacios públicos para verificar el cumplimiento de la normativa y prevenir incidentes durante las celebraciones.
En los macrooperativos intervinieron la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, la Agencia Metropolitana de Control, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, el Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito, Quito Turismo, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Intendencia.
El Municipio anunció que los controles continuarán en distintos sectores de la capital.
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