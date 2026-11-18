Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

La Policía Nacional capturó a dos hombres presuntamente vinculados con un atentado explosivo registrado alrededor de las 02:00 de este miércoles 18 de noviembre de 2026, en escuela ubicada en cooperativa Santiaguito de Roldós, al sur de Guayaquil. Los sospechosos habrían participado en la ejecución del ataque.

Víctor Tenelanda, jefe de operaciones del Distrito Esteros, indicó que las aprehensiones se lograron tras un operativo ejecutado de manera inmediata luego del hecho.

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Operativo permitió captura de sospechosos

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que dos hombres, a bordo de una motocicleta, lanzan un artefacto explosivo contra una escuela ubicada en la cooperativa Santiaguito Roldós, al sur de Guayaquil.

De acuerdo con el reporte policial, las investigaciones iniciales incluyeron el trabajo de unidades del sector, información obtenida a través del ECU 911, cámaras de Segura EP y fuentes humanas.

Como resultado, los agentes identificaron dos inmuebles ubicados en el sector de Unión de Bananeros, donde continuaron las diligencias relacionadas con la investigación.

Hallaron motocicleta y otros indicios

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron una motocicleta que habría sido utilizada por los sospechosos para movilizarse. Además, fueron halladas prendas de vestir y dos teléfonos celulares que fueron incorporados como indicios dentro del proceso investigativo.

Víctor Tenelanda, jefe de operaciones del Distrito Esteros, indicó que los dos detenidos son mayores de edad y que uno de ellos registra antecedentes por receptación.

Investigan si existen más hechos relacionados

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones para determinar el posible objetivo del ataque y establecer si los detenidos podrían estar vinculados con otros hechos similares ocurridos en la zona.

Según explicó el oficial a cargo, no se descarta que el ataque haya estado dirigido contra una vivienda cercana a una unidad educativa o que guarde relación con otros eventos denunciados anteriormente en el sector.

Capturas se realizaron poco después del incidente

De acuerdo con la versión policial, el atentado ocurrió aproximadamente a las 02:00. Las aprehensiones se produjeron poco tiempo después del hecho, ya que los operativos comenzaron inmediatamente tras la alerta.

Las autoridades continúan desarrollando diligencias para determinar las circunstancias del caso y establecer posibles responsabilidades adicionales.

‼️#ATENCIÓN| En Guayaquil, delincuentes lanzaron bombas molotov contra una escuela del sector Santiaguito de Roldós, luego de que sus autoridades se negaran a pagar vacuna. https://t.co/TwquB5WjxF — Alerta Gyaquil (@Alerta_Gyaquil7) November 18, 2026

Captura de sospechosos de atentado en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde ocurrió el atentado explosivo en Guayaquil el 18 de noviembre de 2026? El atentado explosivo se registró en la cooperativa Santiaguito de Roldós, al sur de Guayaquil, alrededor de las 02:00 del miércoles 18 de noviembre de 2026.

Las cámaras de seguridad captaron a dos hombres que, a bordo de una motocicleta, lanzaron un artefacto explosivo contra una escuela del sector. La Policía Nacional inició un operativo inmediatamente después del ataque. ❓ ¿Cuántas personas fueron detenidas por el atentado explosivo en Santiaguito de Roldós? La Policía Nacional capturó a dos hombres mayores de edad presuntamente vinculados con el atentado explosivo. Víctor Tenelanda, jefe de operaciones del Distrito Esteros, informó que las aprehensiones se realizaron poco después del incidente. Uno de los sospechosos registra antecedentes por receptación. ❓ ¿Cómo logró la Policía capturar a los sospechosos del atentado explosivo en Guayaquil? Los sospechosos fueron capturados mediante un operativo policial que incluyó información del ECU 911, cámaras de Segura EP y fuentes humanas.

Las investigaciones permitieron identificar dos inmuebles en el sector de Unión de Bananeros, donde los agentes continuaron las diligencias. El procedimiento se desarrolló inmediatamente después de la alerta por la explosión. ❓ ¿Qué evidencias encontró la Policía durante el operativo por el atentado explosivo? La Policía encontró una motocicleta presuntamente utilizada en el ataque, prendas de vestir y dos teléfonos celulares. Los objetos fueron incorporados como indicios dentro de la investigación. La motocicleta habría sido utilizada por los sospechosos para movilizarse durante el atentado registrado en la cooperativa Santiaguito de Roldós. ❓ ¿Cuál habría sido el objetivo del atentado explosivo en Santiaguito de Roldós? La Policía Nacional todavía investiga cuál fue el objetivo del atentado y no descarta que el ataque estuviera dirigido contra una vivienda cercana a una unidad educativa.

Las autoridades también buscan determinar si los dos detenidos estarían relacionados con otros hechos similares denunciados anteriormente en el sector. Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente el móvil del ataque.

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