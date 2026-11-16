Ataque armado en Chongón deja dos muertos; uno sería víctima colateral

Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Dos hombres fueron asesinados en un ataque armado registrado en Chongón, al oeste de Guayaquil, la tarde del domingo 15 de noviembre de 2026, alrededor de las 16:00.

Según información preliminar recopilada por la Policía Nacional, dos sujetos llegaron al lugar y abrieron fuego contra uno de los ciudadanos. Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque estaba dirigido contra una de las víctimas, por lo que se presume que el segundo fallecido habría sido una víctima colateral.

Lo que se conoce de los crímenes en Chongón

Según relataron testigos del sector, dos hombres armados llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra un ciudadano. Sin embargo, durante el ataque, los disparos también alcanzaron a un comerciante de Chongón, quien habría sido una víctima colateral.

Otro testigo refirió que contabilizó al menos cuatro disparos en contra de uno de los hombres.

Tras la balacera, uno de los hombres quedó tendido sobre la calzada, junto a un vehículo blanco, mientras que el cuerpo de la segunda víctima permaneció en la vereda.

La Policía informó que una de las víctimas era ecuatoriano, mientras que la otra persona era venezolana.

Las investigaciones policiales

La Policía del Distrito Ceibos acudió a Chongón para acordonar la escena y comenzar con las diligencias respectivas. En total fueron recabados once restos balísticos.

“Sería una motocicleta con dos ocupantes que realizan detonaciones de arma de fuego. Estamos levantando cámaras, entrevistando a personas y verificando la información que se tiene al respecto para dar con el paradero de los responsables”, dijo el coronel Julio Calvopiña, jefe del Distrito Ceibos, según un reporte de Ecuavisa.

Otro ataque armado en Chongón

Otro ataque armado se registró el mismo domingo 15 de noviembre, en los exteriores de una cancha deportiva, a donde llegaron dos sujetos en un vehículo y abrieron fuego en el lugar. El violento hecho dejó a tres personas heridas.

No se conoce si los dos ataques tengan relación alguna.

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