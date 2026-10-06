Hombre fue asesinado a la entrada de una urbanización de Chongón, Guayaquil

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Una urbanización privada volvió a ser escenario de violencia; un hombre fue asesinado a tiros la mañana del lunes 5 de octubre de 2026 mientras esperaba ingresar a una ciudadela privada ubicada en Chongón, al noreste de Guayaquil.

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Detalles de asesinato en urbanización de Chongón

El hecho violento ocurrió alrededor de las 09:00 de este lunes 5 de octubre de 2026, cuando un hombre de aproximadamente 31 años se encontraba en el ingreso de la urbanización Villa Geranio 1, en Chongón, a la espera de ingresar al conjunto residencial.

La víctima estaba al volante de un vehículo rojo cuando, según información preliminar, fue interceptada por dos sujetos que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Los atacantes habrían disparado contra el hombre y luego huyeron del sitio.

Murió dentro del vehículo

El hombre habría logrado ingresar a la urbanización, pero murió dentro del vehículo a causa de las heridas.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Distrito Progreso para las diligencias respectivas. Además, llegaron familiares de la víctima para conocer detalles del crimen. El levantamiento del cuerpo fue realizado pasada de las 11:00 por Medicina Legal, quienes trasladaron el cuerpo hasta el Centro Forense de Guayaquil.

No se han brindado más detalles del crimen, ni tampoco la identificación de la víctima.

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La inseguridad se toma las ciudadelas privadas

Robos, intentos de secuestro, asesinatos y ataques armados generan preocupación entre residentes de Guayaquil, Samborondón y Daule. Se han registrado varios hechos violentos en varios conjuntos residenciales de la ciudad.

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