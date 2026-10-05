Menor de 4 años murió en una piscina de una urbanización privada en Daule

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Menor de 4 años falleció este domingo 4 de octubre de 2026 tras ser encontrado en una piscina de la urbanización La Rioja, etapa Almería, en el cantón de Daule, provincia del Guayas. El hecho fue informado por la comunidad de La Aurora a través de un comunicado.

Menor fue encontrado en una piscina

De acuerdo con la información difundida, el hecho habría ocurrido aproximadamente a las 14:00 del domingo 4 de octubre de 2026.

Otros menores se habrían percatado de que el menor se encontraba en el agua y fue cuando habrían alertado rápidamente a los moradores de la urbanización. Según sigue indicando el comunicado, un residente brindó los primeros auxilios al menor.

Menor fue traslado a una casa de salud

Ante la situación, familiares trasladaron al menor a una casa de salud, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El padre del menor habría comunicado la noticia a los residentes a través de un grupo de la urbanización. La administración de La Rioja también habría emitido un comunicado sobre lo ocurrido.

Comunidad La Aurora expresó condolencias

Desde Comunidad La Aurora se expresaron condolencias a la familia y seres queridos ante la pérdida.

Además, se hizo un llamado a la responsabilidad y a reforzar el cuidado de los menores en espacios como piscinas y otras áreas comunes.

🚨 #ATENCIÓN | LAMENTABLE SUCESO EN LA RIOJA Un menor de aprox 4 años falleció este domingo tras ser encontrado en una piscina de la urbanización #LaRioja , etapa Almería hoy domingo 4/10/26. Según información proporcionada por residentes, otros menores se percataron de que el niño se encontraba en el agua y lo sacaron. Un vecino le brindó primeros auxilios, pero ante la situación, sus familiares lo trasladaron a una casa de salud, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento. 🙏 Desde Comunidad La Aurora expresamos nuestras condolencias a su familia. #ComunidadLaAurora #LaAurora — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) October 5, 2026

Menor que murió en piscina de urbanización privada; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió con el menor de 4 años en Daule? Un menor de 4 años falleció luego de ser encontrado en una piscina de la urbanización La Rioja, etapa Almería, en Daule, Guayas.

El hecho ocurrió el domingo 4 de octubre de 2026 y fue informado por la comunidad de La Aurora mediante un comunicado. ❓ ¿Dónde ocurrió el fallecimiento del menor? El hecho ocurrió en una piscina de la urbanización La Rioja, etapa Almería, ubicada en el cantón Daule, provincia del Guayas.

La administración de la urbanización y la Comunidad La Aurora informaron sobre lo ocurrido y expresaron sus condolencias a la familia. ❓ ¿Cómo fue encontrado el menor en la piscina? Otros menores se percataron de que el niño se encontraba en el agua y alertaron a los moradores de la urbanización.

Según la información difundida, un residente acudió al lugar y brindó los primeros auxilios al menor antes de que sus familiares lo trasladaran a una casa de salud. ❓ ¿Qué ocurrió después de que el menor fue encontrado en la piscina? Los familiares trasladaron al menor a una casa de salud, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El padre comunicó la noticia a los residentes a través de un grupo de la urbanización. La administración de La Rioja también emitió un comunicado sobre el caso. ❓ ¿Qué recomendó la Comunidad La Aurora tras el fallecimiento del menor? La Comunidad La Aurora hizo un llamado a reforzar el cuidado de los menores en piscinas y otras áreas comunes. La organización expresó sus condolencias a la familia y destacó la importancia de extremar las medidas de responsabilidad y vigilancia en estos espacios.

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