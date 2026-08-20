Asesinan a dueña de un comedor en un paradero turístico de Chongón

A tiros fue asesinada la propietaria de un comedor del paradero turístico de Chongón, en la Vía a la Costa, al oeste de Guayaquil, este jueves 20 de agosto de 2026. La víctima tenía 44 años, y fue identificada como Norma Alexandra Salazar.

La mataron cuando estaba abriendo su negocio

La víctima era dueña de uno de los comedores del paradero turístico, donde se ofrece a la venta desayunos y almuerzos. Es un sitio bastante concurrido durante las primeras horas de la mañana, y al medio día.

Según la información preliminar, la mujer se encontraba abriendo su negocio a las 05:00 cuando fue intervenida por hombres armados que llegaron a bordo de un vehículo y le propinaron cerca de cinco balazos, provocándole la muerte instantánea en el lugar.

Al sitio acudieron agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestros y Extorsión (Dinased) para proceder con el levantamiento del cuerpo y recolectar los indicios balísticos.

Una hora después del crimen, llegó Medicina Legal al sitio para trasladar el cuerpo de la víctima a la morgue, donde se debería proceder con el respectivo trámite forense.

No se conoce las circunstancias de este crimen. Las autoridades deberían empezar con las investigaciones.

Segunda muerte en paradero turístico de Chongón

En menos de una semana se han reportado dos crímenes en este lugar. El pasado 12 de agosto de 2026 un hombre de 33 años fue hallado sin vida en los exteriores de un baño.

Según la Policía Nacional, la víctima fue hallada con varios sobres con droga. El coronel Julio Calvopiña, jefe del Distrito Ceibos, indicó en ese entonces, que según las investigaciones preliminares, la víctima frecuentaba el sector y presuntamente se dedicaba a la venta de droga.

Según testigos, el crimen fue cometido por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y posteriormente huyeron. La Policía contabilizó ocho impactos de bala en el cuerpo de la víctima.

Te recomendamos







