Hombre fue asesinado en un paradero turístico de Chongón, en Guayaquil

Un hecho violento se registró en un paradero turístico ubicado en el kilómetro 24 de la vía a la Costa, en Guayaquil, cerca del peaje de Chongón. Allí, un hombre de aproximadamente 33 años fue acribillado la tarde del miércoles 12 de agosto de 2026.

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Fue encontrado con droga

El cuerpo sin vida del hombre fue encontrado en los exteriores de los baños del paradero. Según la Policía Nacional, la víctima fue hallada con varios sobres con droga.

El coronel Julio Calvopiña, jefe del Distrito Ceibos, indicó que según las investigaciones preliminares, la víctima frecuentaba el sector y presuntamente se dedicaba a la venta de droga.

“Lo que indican las personas de aquí es que el señor siempre pasaba en este lugar. Las sustancias se encontraban a un costado, donde se encontraba el cuerpo. Nosotros presumimos que el móvil del hecho sería el microtráfico”, explicó Calvopiña a Ecuavisa.

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Detalles del crimen

Según testigos, el crimen fue cometido por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y posteriormente huyeron. La Policía contabilizó ocho impactos de bala en el cuerpo de la víctima.

El hecho violento conmocionó a los comerciantes del sector, quienes rápidamente evacuaron los locales y dieron aviso a las autoridades.

Las autoridades se eencargaron de levantar los indicios y de trasladar el cuerpo al laboratorio forense de Guayaquil para la respectiva autopsia. Las investigaciones continuarán para indentificar a los responsables y determinar las causas de este violento crimen.

No se informó sobre la identidad de la víctima, ni si tiene antecedentes penales.

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