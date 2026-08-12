Dictan prisión para sospechoso del asesinato en la playa de Salinas durante el feriado

Un juez dictó prisión preventiva contra Daniel F. M. por el presunto delito de asesinato ocurrido el 9 de agosto de 2026 en la playa de Salinas, provincia de Santa Elena, durante el feriado. Un adolescente que supuestamente también estaría involucrado obtuvo medidas sustitutivas.

El dictamen de prisión preventiva contra el sospechso del asesinato en la playa de Salinas, durante el feriado

Durante la audiencia, el juez acogió los elementos de convicción presentados por Fiscalía y dictó prisión preventiva para el procesado.

Víctima recibió seis disparos

Según la información difundida por la Fiscalía, la víctima se encontraba junto a sus familiares cuando fue atacada con seis disparos de arma de fuego.

El hecho ocurrió en el malecón de Salinas y es investigado como un presunto asesinato.

Adolescente también fue procesado

Un adolescente que, según la Fiscalía, habría participado en el hecho también fue procesado.

En su caso, la autoridad judicial dispuso medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país.

La investigación continuará para determinar las circunstancias del ataque y las responsabilidades que correspondan dentro del proceso judicial.

El ataque armado en la playa de Salinas durante el feriado

Una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre ingresó a una playa de Salinas y disparó varias veces contra una persona que se encontraba junto a un grupo. El ataque ocurrió la tarde de este domingo 9 de agosto de 2026, durante el segundo día del feriado en Ecuador.

Las imágenes muestran cómo el atacante llegó al sitio con la cabeza cubierta, aparentemente con un casco. Caminó hasta donde estaba su víctima y abrió fuego. Cerca del lugar había turistas que disfrutaban de la playa y, a pocos metros, se levantaba una tarima para un concierto. Los disparos provocaron que los ciudadanos corrieran para ponerse a salvo.

El video permite observar la secuencia del ataque. El hombre ingresó a la playa y se dirigió hacia la víctima, que compartía con otras personas. Luego sacó un arma y comenzó a disparar.

El hombre atacado cayó al piso tras los primeros disparos. Sin embargo, el atacante continuó disparando mientras su víctima todavía se movía. Después de varias detonaciones, el sicario salió corriendo de la playa.

La grabación también muestra que el atacante cruzó la calle mientras varias personas observaban lo ocurrido. Después avanzó hasta una esquina y desapareció del lugar.

La presencia de turistas no impidió el ataque. En las imágenes se observa a varias personas que permanecían en la playa cuando comenzaron los disparos. Tras escuchar las detonaciones, los ciudadanos se movilizaron rápidamente para alejarse de la zona.

Terrible!!

Así fue el cobarde ataque armado de un sicario en el malecón de Salinas. Sin importar la presencia de familias y niños en la playa, el sujeto disparó en múltiples ocasiones contra su víctima antes de darse a la fuga. https://t.co/e0rNvYUxEv pic.twitter.com/UkNocLpX7O — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) August 10, 2026

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