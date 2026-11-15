Guayaquil cerró operativo de búsqueda de 18 horas por la desaparición de un padre y su hijo

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

La emergencia se reportó durante las fuertes precipitaciones que afectaron a varios sectores de Guayaquil el viernes 13 de noviembre de 2026.

Desde entonces, los equipos de rescate concentraron sus esfuerzos en el norte de la ciudad para inspeccionar el sistema de drenaje y esclarecer lo ocurrido.

Bomberos inspeccionó canales y alcantarillas en Florida Norte

El operativo concluyó a las 15:00 del sábado 14 de noviembre de 2026 tras aproximadamente 18 horas de trabajo.

Según informó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, los rescatistas recorrieron cerca de 3,5 kilómetros del canal y revisaron 22 tapas de alcantarillas sin hallar rastros.

El mayor Jorge Montanero, jefe de la División Especializada de Rescate, explicó que actuaron bajo una hipótesis surgida de un video en redes sociales.

“No sabemos si salieron o fueron rescatados por la gente de los alrededores”, señaló.

El despliegue sumó 20 rescatistas, tres unidades, un bote, drones térmicos y buzos de Interagua.

Las condiciones del alcantarillado dificultaron las tareas

Las características del drenaje obstaculizaron la labor debido a las altas temperaturas y la acumulación de basura, factor que genera gases tóxicos.

Por ello, los equipos usaron respiración autónoma y midieron gases en un trabajo técnico coordinado junto a Interagua y el Municipio de Guayaquil.

Finaliza operativo de búsqueda por la desaparición de dos personas en Guayaquil.

La emergencia se reportó durante las lluvias del viernes

La alerta ingresó al ECU 911 el viernes 13 de noviembre y se retomó el sábado 14 de nobiembre a las 09:00 junto a Policía Nacional y Segura EP.

Ante las dificultades de movilidad en el noroeste, Montanero pidió precaución:

“Hay que buscar lugares seguros para permanecer en ese lugar seguro, permanecer ahí y luego movilizarnos”. Al cierre de las labores, no se confirmó el paradero de ambos ciudadanos.

Guayaquil operativo; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo concluyó la búsqueda del padre y su hijo desaparecidos en Guayaquil? El operativo terminó a las 15:00 de este sábado 14 de noviembre, después de aproximadamente 18 horas de trabajo.

Contexto: El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó equipos especializados para inspeccionar el sistema de drenaje de Florida Norte, sin localizar a las dos personas. ❓ ¿Dónde se realizó la búsqueda del padre y su hijo desaparecidos? Las labores se concentraron en el sector de Florida Norte, en el noroeste de Guayaquil.

Contexto: Los rescatistas recorrieron cerca de 3,5 kilómetros del canal e inspeccionaron 22 tapas de alcantarillas para intentar encontrar a las dos personas. ❓ ¿Cuántos rescatistas participaron en el operativo en Guayaquil? Alrededor de 20 rescatistas participaron en las tareas de búsqueda.

Contexto: El despliegue incluyó tres unidades de rescate, un bote, un vehículo grúa, drones con cámaras térmicas y buzos de Interagua. ❓ ¿Qué dificultó la búsqueda de las dos personas desaparecidas? Las altas temperaturas dentro de los conductos y la acumulación de basura, que podía generar gases tóxicos, dificultaron las labores.

Contexto: Los equipos utilizaron aparatos de respiración autónoma y realizaron mediciones de gases antes de ingresar a determinados tramos del alcantarillado.

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