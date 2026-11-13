Lluvias en Guayaquil dejan a un padre y su hijo desaparecidos tras caer a una zanja

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias que cayeron sobre Guayaquil este viernes 13 de noviembre de 2026 provocaron emergencias en distintos sectores de la ciudad. En Florida Norte, un padre y su hijo cayeron a una zanja y permanecían desaparecidos mientras los equipos de emergencia buscaban a las dos personas.

El ECU 911 confirmó que recibió una alerta sobre este hecho a través de su centro de atención en Samborondón. La entidad informó que unidades de emergencia acudieron al punto para atender el incidente.

«Se recibió la alerta al ECU 911 Samborondón. En este momento se encuentran en el punto unidades de emergencia», señaló el organismo en un mensaje dirigido a los medios de comunicación.

Bomberos y Policía buscan al padre y su hijo

El incidente ocurrió en el sector de Florida Norte, en medio de las inundaciones que afectaron a Guayaquil. Videos compartidos en redes sociales muestran a moradores junto al borde de una zanja. En las imágenes, varias personas utilizan una tabla para intentar localizar a quienes cayeron al canal.

De acuerdo con versiones preliminares de testigos, el padre y su hijo posiblemente caminaban cerca de la zanja cuando la fuerza del agua los arrastró. Esta información corresponde a relatos iniciales y no constituye una confirmación oficial de las circunstancias de la caída.

Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, confirmó que los equipos de emergencia realizaban labores de búsqueda. En el operativo participaron el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y la Policía Nacional.

Hasta la información disponible en el reporte, las autoridades mantenían la búsqueda de las dos personas.

Un taxista murió en la vía a Daule

Otra emergencia ocurrió en el sector de Peca, en la vía a Daule, al noroeste de Guayaquil. En medio de las fuertes precipitaciones, un taxista murió dentro de su vehículo.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron al conductor en el asiento del volante y al automóvil con agua hasta la altura de las llantas. Familiares del ciudadano llegaron al lugar e intentaron auxiliarlo, pero el hombre ya no presentaba signos vitales.

El ECU 911 confirmó la emergencia en la vía a Daule y comunicó el reporte de una persona fallecida.

Sobre este caso, Alex Anchundia indicó que la hipótesis preliminar apunta a una muerte por causas naturales. Según el gerente de Segura EP, el taxista posiblemente sufrió un infarto. Esta versión corresponde a una presunción y no establece por sí sola la causa definitiva del fallecimiento.

Más de 40 sectores afectados por las lluvias

Las dos emergencias ocurrieron durante una jornada de fuertes precipitaciones en Guayaquil. Las lluvias provocaron inundaciones en más de 40 sectores de la ciudad, de acuerdo con la información difundida sobre los hechos del viernes 13 de noviembre.

El reporte incluye dos situaciones distintas: la búsqueda de un padre y su hijo tras su caída a una zanja en Florida Norte y la muerte de un taxista en la vía a Daule. En el primer caso, los equipos de emergencia desplegaron labores de búsqueda; en el segundo, el ECU 911 confirmó el fallecimiento de una persona.

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