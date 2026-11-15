Dos fallecidos en un siniestro de tránsito en la vía Perimetral de Guayaquil

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Este domingo 15 de noviembre de 2026 se reportaron varios siniestros de tránsito en Ecuador que movilizaron a organismos de emergencia y agentes viales.

En Guayaquil, un choque requirió la intervención de unidades de rescate y dejó víctimas mortales. En Azogues y Quito se registraron incidentes con heridos y cierres parciales.

Dos fallecidos y dos heridos en la vía Perimetral

Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas en un siniestro de tránsito ocurrido en la vía Perimetral, a la altura del kilómetro 23 y del Hospital Universitario, en Guayaquil, en sentido sur-norte.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó dos unidades de combate y tres ambulancias.

Los heridos recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a casas de salud.

Segura EP informó sobre la emergencia y recomendó tomar vías alternas. Los bomberos también realizaron la limpieza de la calzada.

#BCBGInforma | Atendimos alerta por accidente de tránsito en el Km 23 de la vía Perimetral, a la altura del Hospital Universitario, en sentido sur-norte. 🚧 Despachamos 2 unidades de combate y 3 ambulancias. 🚒🚑 Una vez en sitio, se procedió a brindar atención prehospitalaria a 2 personas heridas, que fueron trasladados a casas de salud. Lamentablemente también se constató que 2 personas estaban sin signos vitales. 🩺👨🏽‍⚕️ Posteriormente, se procedió con la limpieza de calzada, a fin de evitar otros incidentes en la vía. ⚠️ #EstamosAquí — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) November 15, 2026

Camioneta chocó contra un tráiler en Azogues

Una camioneta colisionó contra un tráiler estacionado en el sector de Napo y Luis Monsalve Pozo, en Azogues.

El ECU 911 Austro coordinó la atención con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el IESS y los Bomberos de Azogues. Una persona quedó atrapada y fue liberada mediante maniobras de extricación.

Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a una casa de salud para su valoración.

Cierre vial en la avenida Mariscal Sucre de Quito

Un siniestro de tránsito se reportó en la avenida Mariscal Sucre y la calle Ángel Ludeña, en el norte de Quito.

La AMT informó inicialmente del cierre del carril izquierdo y posteriormente actualizó la restricción al cierre de dos carriles en sentido norte-sur.

Personal operativo gestionó la movilidad y recomendó reducir la velocidad y conducir con precaución.

Patrullero se volcó en la Simón Bolívar y Ruta Viva

Un patrullero de la Policía Nacional se volcó en el sector de Santa Rosa, en la intersección de las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva, en Quito.

El ECU 911 recibió la alerta a las 05:16 y coordinó la atención con la Policía Nacional y la AMT. No se han confirmado las causas del accidente ni si existen personas heridas.

La circulación vehicular quedó parcialmente habilitada en el sector, según el ECU 911.

❓ ¿Dónde ocurrió el accidente de tránsito que dejó dos fallecidos en Guayaquil? El siniestro ocurrió en la vía Perimetral, a la altura del kilómetro 23 y del Hospital Universitario, en sentido sur-norte.

Contexto: El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó que dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas. Estas últimas fueron trasladadas a casas de salud. ❓ ¿Qué otros siniestros de tránsito se reportaron en Ecuador este domingo 15 de noviembre? Se registraron accidentes en Azogues y Quito. En Azogues, una camioneta chocó contra un tráiler estacionado, mientras que en Quito se reportaron un volcamiento de un patrullero y otro siniestro en la avenida Mariscal Sucre.

Contexto: Las emergencias movilizaron al ECU 911, Bomberos, Policía Nacional y agentes de tránsito para atender los incidentes. ❓ ¿Qué vías de Quito registraron cierres por siniestros de tránsito? La avenida Mariscal Sucre, en el sector de Ángel Ludeña, y la intersección de las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva registraron afectaciones.

Contexto: La AMT reportó el cierre de dos carriles en sentido norte-sur de la avenida Mariscal Sucre. En la Simón Bolívar y Ruta Viva, la circulación quedó parcialmente habilitada tras el volcamiento de un patrullero.

Te recomendamos: