Dos fallecidos en un siniestro de tránsito en la vía Perimetral de Guayaquil

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Este domingo 15 de noviembre de 2026 se reportaron varios siniestros de tránsito en Ecuador que movilizaron a organismos de emergencia y agentes viales.
En Guayaquil, un choque requirió la intervención de unidades de rescate y dejó víctimas mortales. En Azogues y Quito se registraron incidentes con heridos y cierres parciales.
Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas en un siniestro de tránsito ocurrido en la vía Perimetral, a la altura del kilómetro 23 y del Hospital Universitario, en Guayaquil, en sentido sur-norte.
El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó dos unidades de combate y tres ambulancias.
Los heridos recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a casas de salud.
Segura EP informó sobre la emergencia y recomendó tomar vías alternas. Los bomberos también realizaron la limpieza de la calzada.
#BCBGInforma | Atendimos alerta por accidente de tránsito en el Km 23 de la vía Perimetral, a la altura del Hospital Universitario, en sentido sur-norte. 🚧 Despachamos 2 unidades de combate y 3 ambulancias. 🚒🚑 Una vez en sitio, se procedió a brindar atención prehospitalaria a 2 personas heridas, que fueron trasladados a casas de salud. Lamentablemente también se constató que 2 personas estaban sin signos vitales. 🩺👨🏽⚕️ Posteriormente, se procedió con la limpieza de calzada, a fin de evitar otros incidentes en la vía. ⚠️ #EstamosAquí— Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) November 15, 2026
Una camioneta colisionó contra un tráiler estacionado en el sector de Napo y Luis Monsalve Pozo, en Azogues.
El ECU 911 Austro coordinó la atención con la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, el IESS y los Bomberos de Azogues. Una persona quedó atrapada y fue liberada mediante maniobras de extricación.
Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a una casa de salud para su valoración.
Un siniestro de tránsito se reportó en la avenida Mariscal Sucre y la calle Ángel Ludeña, en el norte de Quito.
La AMT informó inicialmente del cierre del carril izquierdo y posteriormente actualizó la restricción al cierre de dos carriles en sentido norte-sur.
Personal operativo gestionó la movilidad y recomendó reducir la velocidad y conducir con precaución.
Un patrullero de la Policía Nacional se volcó en el sector de Santa Rosa, en la intersección de las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva, en Quito.
El ECU 911 recibió la alerta a las 05:16 y coordinó la atención con la Policía Nacional y la AMT. No se han confirmado las causas del accidente ni si existen personas heridas.
La circulación vehicular quedó parcialmente habilitada en el sector, según el ECU 911.
El siniestro ocurrió en la vía Perimetral, a la altura del kilómetro 23 y del Hospital Universitario, en sentido sur-norte.
Contexto: El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil informó que dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas. Estas últimas fueron trasladadas a casas de salud.
Se registraron accidentes en Azogues y Quito. En Azogues, una camioneta chocó contra un tráiler estacionado, mientras que en Quito se reportaron un volcamiento de un patrullero y otro siniestro en la avenida Mariscal Sucre.
Contexto: Las emergencias movilizaron al ECU 911, Bomberos, Policía Nacional y agentes de tránsito para atender los incidentes.
La avenida Mariscal Sucre, en el sector de Ángel Ludeña, y la intersección de las avenidas Simón Bolívar y Ruta Viva registraron afectaciones.
Contexto: La AMT reportó el cierre de dos carriles en sentido norte-sur de la avenida Mariscal Sucre. En la Simón Bolívar y Ruta Viva, la circulación quedó parcialmente habilitada tras el volcamiento de un patrullero.