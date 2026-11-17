Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

La Policía Nacional ejecutó el operativo Perseo 300 en los distritos Pascuales, Esteros y Samborondón, en Guayaquil, durante el 17 de noviembre de 2026. Los uniformados realizaron controles a personas, vehículos y motocicletas como parte de las acciones para prevenir delitos, reforzar la seguridad ciudadana y mantener el orden público en distintos sectores de la ciudad.

El despliegue incluyó personal de la Zona 8, agentes de tránsito, patrulleros, motocicletas, unidades móviles y recursos tecnológicos. El ministro del Interior, John Reimberg Oviedo, y el comandante general de la Policía Nacional, GraS. Pablo Vinicio Dávila Maldonado, acompañaron las intervenciones, que forman parte de la Estrategia Operacional 3D: Debilitar, Desorganizar y Desarticular estructuras criminales.

Controles a personas, carros y motocicletas en tres distritos

Durante el operativo, los policías registraron a 200 personas y revisaron 137 vehículos y 48 motocicletas. Las intervenciones también incluyeron controles a los automotores que circulaban por los sectores donde se desarrolló el despliegue.

Como resultado de estas acciones, los uniformados emitieron 23 citaciones por el uso de vidrios polarizados y retiraron siete polarizados. Además, los agentes de tránsito extendieron cuatro citaciones por infracciones detectadas durante los controles.

El operativo también dejó una motocicleta retenida por incumplir una ordenanza. Estas acciones se desarrollaron en los tres distritos que integran la intervención policial: Pascuales, Esteros y Samborondón.

La Policía utilizó un contingente de personal y recursos logísticos para ejecutar los registros y las revisiones vehiculares. Los patrulleros y las motocicletas permitieron desplegar a los uniformados en distintos puntos, mientras que las unidades móviles y los recursos tecnológicos respaldaron las tareas de control preventivo.

Policía no reportó armas ni sustancias sujetas a fiscalización

La institución policial informó que durante las intervenciones no encontró armas de fuego ni sustancias sujetas a fiscalización en los puntos intervenidos. Tampoco ejecutó allanamientos como parte de este operativo.

Perseo 300 se enmarcó en la Estrategia Operacional 3D, que plantea acciones para debilitar, desorganizar y desarticular estructuras criminales. Bajo esta línea de trabajo, la Policía desplegó controles preventivos y vehiculares en los tres distritos de la Zona 8.

La institución señaló que mantendrá su presencia en territorio mediante acciones preventivas y operativas para combatir la delincuencia. También planteó que estos despliegues buscan fortalecer los controles y contribuir a la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Con este operativo, la Policía concentró sus intervenciones en la identificación de personas, la revisión de automotores y el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el tránsito y las ordenanzas. Los resultados reportados corresponden a las acciones ejecutadas en Pascuales, Esteros y Samborondón.

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