Policía captura a 11 presuntos integrantes de una red que contaminaba contenedores en Posorja

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

La Policía Nacional ejecutó el operativo Gran Fénix 070 – Cazador durante la madrugada de este martes 10 de noviembre de 2026. Los agentes realizaron 11 allanamientos en seis sectores de Guayaquil, Quitumbe, en Quito, y el cantón Sucre, en Manabí. Como resultado, detuvieron a 11 personas que presuntamente integraban una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

La investigación duró aproximadamente tres meses y permitió identificar el funcionamiento de esta estructura. Según la Policía, sus integrantes contaminaban contenedores en el puerto de Posorja y reclutaban a trabajadores portuarios y personas vinculadas con la cadena logística para facilitar el envío de sustancias ilícitas. Entre los detenidos constan el presunto cabecilla, coordinadores, transportistas, personal de seguridad y colaboradores.

La investigación identificó el envío de droga desde el puerto de Posorja

Las indagaciones policiales establecieron que la organización utilizaba distintos mecanismos para ingresar cocaína a los puertos. Entre ellos figuraba el uso de caletas ocultas en plataformas de transporte. También reclutaba conductores para facilitar el ingreso de vehículos con sustancias ilícitas a las instalaciones portuarias.

La estructura contaba con personas encargadas de trasladar la droga hasta las cercanías de los puertos y entregarla a los conductores. Otros integrantes cumplían funciones de seguridad y custodiaban los cargamentos antes de su ingreso. Además, la organización tenía un colaborador que proporcionaba información privilegiada sobre los puertos.

Como parte de esta investigación, la Policía ejecutó cuatro intervenciones previas que permitieron decomisar un total de 1 363 kilogramos de cocaína.

El detalle de las incautaciones registra tres cargamentos. El primero correspondió a 62 kilogramos de cocaína que tenían como destino Nueva Zelanda. En una segunda intervención, los agentes decomisaron 631 kilogramos de la droga que iban a salir con destino a Alemania.

La tercera incautación alcanzó los 670 kilogramos de cocaína. En este caso, las autoridades encontraron la sustancia fuera de los puertos ecuatorianos. La suma de los tres decomisos representa más de 1,3 toneladas de droga.

Estos son los 11 detenidos en el operativo Gran Fénix 070

La Policía identificó a los 11 presuntos integrantes de la organización y detalló las funciones que cumplían dentro de su estructura. Entre ellos figura un ciudadano colombiano, señalado como el supuesto cabecilla, y 10 ecuatorianos.

La lista de detenidos incluye a personas encargadas de dirigir las actividades, coordinar la logística, transportar las sustancias, custodiar los cargamentos y entregar información sobre las instalaciones portuarias.

Estos son los nombres y las funciones que la Policía atribuye a cada uno:

Juan Guillermo Urrego Muñoz: ciudadano colombiano señalado como presunto cabecilla de la organización. Según la investigación, se encargaba de planificar, organizar y ejecutar las actividades de la estructura criminal. El parte no especifica antecedentes.

Luis Miguel Rivadeneira Zambrano: ecuatoriano identificado como coordinador directivo. Habría direccionado a integrantes de la organización. El parte no especifica antecedentes.

José Alfredo Ramos Liberio: ecuatoriano señalado como coordinador directivo, con funciones de direccionamiento a otros integrantes.

Onofre Fabricio Chavarría Gil: ecuatoriano que habría cumplido funciones de coordinador logístico y transportista. La Policía le atribuye el ingreso de sustancias ilícitas a los puertos mediante caletas en plataformas.

Yimmy Javier Ganchozo Reyes: ecuatoriano identificado como coordinador logístico. Presuntamente reclutaba conductores para facilitar el ingreso a los puertos.

Juan Carlos Camacho Álvarez: ecuatoriano señalado como transportista. Habría ingresado sustancias ilícitas mediante caletas en plataformas.

Darwin Antonio Muñoz Loor: ecuatoriano identificado como transportista. Presuntamente trasladaba la droga hasta las cercanías de los puertos para entregarla a los conductores.

Daniel Alberto Tomalá Ladines: ecuatoriano señalado como integrante del área de seguridad. Habría custodiado la droga antes de su ingreso a los puertos.

Bill Espartaco Álvarez Salvatierra: ecuatoriano identificado como personal de seguridad, con funciones de custodia de los cargamentos.

Luis Enrique Domínguez Ramírez: ecuatoriano señalado como integrante del equipo de seguridad. También habría custodiado la droga antes de su ingreso a las instalaciones portuarias.

Henry Ernesto Molina San Lucas: ecuatoriano identificado como colaborador. Presuntamente proporcionaba información privilegiada sobre los puertos.

La Policía informó que los 11 detenidos quedarán a órdenes de la autoridad competente para la audiencia de formulación de cargos. La Fiscalía deberá presentar los elementos correspondientes dentro del proceso por presunta delincuencia organizada.

GRAN FÉNIX 070 – CAZADOR 1,3 TONELADAS DE COCAÍNA INCAUTADAS Y 11 DETENIDOS EN MANABÍ, GUAYAS Y PICHINCHA. El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional en el que se realizaron 11 allanamientos en seis sectores de Guayaquil, Quitumbe (Quito) y Sucre (Manabí) donde 11 personas vinculadas a una organización criminal de tráfico de droga, fueron detenidas esta madrugada. La investigación, desarrollada durante aproximadamente tres meses, determinó que esta estructura contaminana contenedores en el puerto de Posorja y reclutaban personal portuario y de la cadena logística. Como resultado de cuatro intervenciones previas vinculadas a esta investigación, se decomisaron 1.363 kilogramos de cocaína: 62 Kg de COCAÍNA, destino Nueva Zelanda 631 Kg de COCAÍNA, destino Alemania 670 kg de COCAÍNA (incautada fuera de los puertos en Ecuador). Total General: 1363 Kg de COCAÍNA Entre los detenidos constan el presunto cabecilla de la estructura, coordinadores directivos y logísticos, transportistas, personal de seguridad y colaboradores. Fueron puestos a órdenes de la justicia para que sean procesados por sus delitos. DETENIDOS (11) URREGO MUÑOZ Juan Guillermo: Colombiano. Cabecilla de la estructura criminal. Planificación, organización y ejecución. Antecedentes: no especificados en el parte. RIVADENEIRA ZAMBRANO Luis Miguel: Ecuatoriano. Coordinador directivo. Direccionamiento a integrantes de la estructura criminal. Antecedentes: no especificados. RAMOS LIBERIO José Alfredo: Ecuatoriano. Coordinador directivo. Direccionamiento a integrantes de la estructura criminal. Antecedentes: no especificados. CHAVARRIA GIL Onofre Fabricio: Ecuatoriano. Coordinador logístico y transportista. Ingreso de sustancias ilícitas a los puertos mediante caletas en plataformas. Antecedentes: no especificados. GANCHOZO REYES Yimmy Javier: Ecuatoriano. Coordinador logístico. Reclutamiento de conductores para el ingreso a los puertos. CAMACHO ALVAREZ Juan Carlos: Ecuatoriano. Transportista. Ingreso de sustancias ilícitas mediante caletas en plataformas. MUÑOZ LOOR Darwin Antonio: Ecuatoriano. Transportista. Traslado de sustancias ilícitas cerca de los puertos para su entrega a los conductores. TOMALA LADINES Daniel Alberto: Ecuatoriano. Seguridad. Custodia de la droga antes del ingreso a los puertos. ALVAREZ SALVATIERRA Bill Espartaco: Ecuatoriano. Seguridad. Custodia de la droga antes del ingreso a los puertos. DOMINGUEZ RAMIREZ Luis Enrique: Ecuatoriano. Seguridad. Custodia de la droga antes del ingreso a los puertos. MOLINA SAN LUCAS Henry Ernesto: Ecuatoriano. Colaborador. Provisión de información privilegiada de los puertos. Los 11 detenidos serán puestos a órdenes de la autoridad competente para la audiencia de formulación de cargos por presunta delincuencia organizada. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 10, 2026

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