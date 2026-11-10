Siete aprehendidos en dos operativos por extorsión y secuestro en Guayaquil

La Policía investiga amenazas contra un comerciante y su familia por una exigencia de 100 000 dólares en Vía a la Costa.

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La Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase) aprehendió a siete personas en dos operativos en Guayaquil. La primera intervención se relaciona con la investigación por amenazas contra un comerciante y su familia en el sector de Vía a la Costa. La segunda tuvo lugar en Nueva Prosperina y responde a un caso de secuestro ocurrido en enero de 2026.

La Policía identificó las intervenciones como Libertad Número 1217 y Libertad Número 1218. Cuatro de las aprehensiones corresponden al caso de extorsión y las otras tres, a la investigación por secuestro.

Exigían 100 000 dólares a un comerciante en Vía a la Costa

La investigación por extorsión se centra en la exigencia de 100 000 dólares a un comerciante. Según el reporte de la intervención, las amenazas iban dirigidas contra la vida del comerciante y la de sus familiares.

La Unase intervino en el sector de Vía a la Costa y evitó que se concretara el pago.

En esa intervención, que correspondió al operativo Libertad Número 1217, la unidad aprehendió a cuatro personas bajo investigación por las amenazas y la exigencia de dinero.

Tres aprehendidos en Nueva Prosperina por un caso de secuestro

El operativo Libertad Número 1218 se desarrolló en Nueva Prosperina. Allí, la Unase aprehendió a tres personas a quienes investiga por un secuestro ocurrido en enero de 2026. El reporte identifica Nueva Prosperina como el lugar de la intervención y deja sin precisar el sitio donde ocurrió el secuestro.

Entre las siete personas aprehendidas hay quienes registran antecedentes penales y quienes tienen boletas de detención vigentes. La información difundida sobre los operativos omite el número de personas en cada situación y a cuál de las dos intervenciones corresponden.

La Policía recogió seis dispositivos móviles y un vehículo

Durante las dos intervenciones, la Policía recogió seis dispositivos móviles y un vehículo.

Estos elementos constan como indicios y formarán parte de las investigaciones correspondientes. Tras los operativos, la Policía puso a las siete personas aprehendidas a órdenes de la justicia para el trámite respectivo.

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