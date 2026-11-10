Siete aprehendidos en dos operativos por extorsión y secuestro en Guayaquil

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

La Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase) aprehendió a siete personas en dos operativos en Guayaquil. La primera intervención se relaciona con la investigación por amenazas contra un comerciante y su familia en el sector de Vía a la Costa. La segunda tuvo lugar en Nueva Prosperina y responde a un caso de secuestro ocurrido en enero de 2026.

La Policía identificó las intervenciones como Libertad Número 1217 y Libertad Número 1218. Cuatro de las aprehensiones corresponden al caso de extorsión y las otras tres, a la investigación por secuestro.

Exigían 100 000 dólares a un comerciante en Vía a la Costa

La investigación por extorsión se centra en la exigencia de 100 000 dólares a un comerciante. Según el reporte de la intervención, las amenazas iban dirigidas contra la vida del comerciante y la de sus familiares.

La Unase intervino en el sector de Vía a la Costa y evitó que se concretara el pago.

En esa intervención, que correspondió al operativo Libertad Número 1217, la unidad aprehendió a cuatro personas bajo investigación por las amenazas y la exigencia de dinero.

SIETE EXTORSIONADORES APREHENDIDOS EN DOS OPERATIVOS EN GUAYAQUIL. Las operaciones fueron ejecutadas por la UNASE en distintas zonas de Guayaquil en los que siete delincuentes fueron apresados por extorsión y secuestro. En el operativo Libertad N.º 1217, se aprehendió a cuatro personas investigadas por extorsionar a un comerciante en el sector de Vía a la Costa, a quien exigían USD 100.000 mediante amenazas contra su vida y la de sus familiares. La intervención evitó el pago de este monto. En el operativo Libertad N.º 1218, ejecutado en Nueva Prosperina, se detuvo a tres personas investigadas por un caso de secuestro ocurrido en enero de 2026. Entre los detenidos constan individuos con antecedentes penales y boletas de detención vigentes. Como indicios se levantaron seis terminales móviles y un vehículo, que serán parte de las investigaciones correspondientes. Fueron puestas a órdenes de la justicia para el debido proceso. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 10, 2026

Tres aprehendidos en Nueva Prosperina por un caso de secuestro

El operativo Libertad Número 1218 se desarrolló en Nueva Prosperina. Allí, la Unase aprehendió a tres personas a quienes investiga por un secuestro ocurrido en enero de 2026. El reporte identifica Nueva Prosperina como el lugar de la intervención y deja sin precisar el sitio donde ocurrió el secuestro.

Entre las siete personas aprehendidas hay quienes registran antecedentes penales y quienes tienen boletas de detención vigentes. La información difundida sobre los operativos omite el número de personas en cada situación y a cuál de las dos intervenciones corresponden.

La Policía recogió seis dispositivos móviles y un vehículo

Durante las dos intervenciones, la Policía recogió seis dispositivos móviles y un vehículo.

Estos elementos constan como indicios y formarán parte de las investigaciones correspondientes. Tras los operativos, la Policía puso a las siete personas aprehendidas a órdenes de la justicia para el trámite respectivo.

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