Operativo Apolo en Quito deja seis aprehendidos y 11 kg de marihuana decomisados

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La Policía Nacional ejecutó dos allanamientos en Quito durante la noche del 16 y la madrugada del 17 de septiembre de 2026. El operativo permitió aprehender a seis personas, entre ellas un adolescente, y afectar la logística y las finanzas de una estructura delictiva que, según la investigación policial, estaría vinculada con Los Lobos.

La intervención se desarrolló como parte de la Estrategia Operacional 3D y estuvo a cargo de la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Los agentes investigaron durante aproximadamente cuatro meses a ciudadanos nacionales y extranjeros que, presuntamente, se asociaron para almacenar, ocultar, movilizar y comercializar drogas, armas y bienes de origen ilícito. La estructura estaría liderada por alias «Madrina» y operaría en la capital.

Dos allanamientos en El Inca y La Morita

La investigación llevó a los agentes hasta dos sectores de Quito. La Policía realizó allanamientos simultáneos en El Inca, en el Distrito Eugenio Espejo, y La Morita, en el Distrito Tumbaco.

En estos lugares, los uniformados identificaron inmuebles y vehículos que, de acuerdo con la línea investigativa, servían como parte de la logística de la organización. Los espacios permitían almacenar, ocultar y movilizar sustancias sujetas a fiscalización, armas y otros bienes de origen ilícito.

El operativo terminó con la aprehensión de seis personas. La Policía identificó a los detenidos como Fernando E., de 25 años; Jefferson C., de 27; Inés B., de 46; José F., de 23; Oscar S.; y Alex E., de 17 años, quien es adolescente. Fernando E., Jefferson C., Inés B. y Alex E. son ecuatorianos. José F. y Oscar S. son venezolanos.

La Policía señaló que la estructura investigada estaba enfocada en varios delitos. Entre ellos constan el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, la tenencia y porte de armas de fuego y la receptación de automotores.

Drogas, armas y vehículos entre los indicios

Durante las intervenciones, los agentes recabaron un arma de fuego tipo revólver y una camioneta con reporte de robo. Según la información policial, el automotor fue sustraído el 3 de mayo de 2026 en Calderón.

Los uniformados también retuvieron dos motocicletas. Una de ellas tenía un reporte de robo por un hecho ocurrido el 14 de agosto de 2026 en San Antonio de Pichincha.

Entre los indicios relacionados con la investigación también constan cinco terminales móviles, equipos electrónicos y tres balanzas medianas. La Policía encontró además 11 kilogramos de marihuana, cantidad que correspondería aproximadamente a 22 000 dosis, y 500 gramos de pasta base de cocaína.

El listado de objetos recabados incluye una cabeza móvil de iluminación, dos focos reflectores, un foco proyector LED y un proyector.

La Policía puso a los seis aprehendidos a órdenes de la autoridad competente. Los indicios ingresaron bajo estricta cadena de custodia al Centro de Acopio de la Unidad Nacional de Indicios y Evidencias del DMQ.

La institución señaló que este operativo forma parte de la respuesta del Plan de Protección Quito. Estas intervenciones focalizadas buscan prevenir hechos delictivos, debilitar las capacidades de las estructuras criminales y fortalecer la seguridad ciudadana.

La Policía Nacional también reiteró su compromiso de combatir la delincuencia y mantener el orden público y la convivencia pacífica. Además, recordó a la ciudadanía que dispone de canales oficiales de denuncia anónimos y gratuitos durante las 24 horas.

CONTUNDENTES RESULTADOS DEL OPERATIVO APOLO 41 EN QUITO



En el marco del #PlanDeProtecciónQuito y del Decreto Ejecutivo N.º 498, correspondiente al estado de excepción, la #PolicíaEcuador ejecutó el Operativo Apolo 41 en los distritos Eugenio Espejo y Manuela Sáenz, con… pic.twitter.com/gpd3fApUR4 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 18, 2026

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