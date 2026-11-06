Presunto integrante de Los Choneros fue detenido en una casa en Carapungo, norte de Quito

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El Ejército Ecuatoriano capturó a Alejandro Z. R., alias Hueso, señalado como presunto integrante del grupo armado organizado Los Choneros, durante un operativo militar en Carapungo, al norte de Quito. En el mismo inmueble, las unidades militares detuvieron a Jonathan G. Z.
La intervención ocurrió el 5 de noviembre de 2026 y formó parte de la operación Tormenta. Según información de inteligencia militar, la vivienda funcionaba como casa de seguridad, centro de mando y lugar de acopio de droga para una célula de esta organización criminal.
El Ejército identificó a Alejandro Z. R., alias Hueso, como un individuo de interés relevante dentro de la estructura investigada. El detenido registra antecedentes por porte y tenencia de armas en 2025.
Durante el operativo, los militares encontraron un revólver calibre 38, 50 municiones de ese mismo calibre, una alimentadora de 9 milímetros, siete municiones de ese tipo y un kilo de marihuana.
Las autoridades no detallaron la función específica que cumplía Jonathan G. Z. dentro de la presunta estructura delictiva.
El inmueble intervenido por el Ejército no aparece por primera vez en los reportes militares. Hace aproximadamente cuatro meses, las unidades realizaron otra operación en la misma propiedad y capturaron a alias Cali, un ciudadano colombiano.
En aquella intervención, los militares decomisaron 44 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El antecedente llevó al Ejército a señalar que Los Choneros utilizan viviendas ubicadas en sectores periféricos para establecer puntos de mando y almacenamiento de sustancias sujetas a fiscalización.
Según la institución militar, estos espacios también permiten ocultar armas y coordinar actividades relacionadas con el narcotráfico. El Ejército sostiene que la selección de inmuebles en zonas alejadas de los sectores centrales forma parte de la estrategia de esta estructura criminal.
Al finalizar la operación Tormenta, el personal militar entregó a los dos capturados y los indicios encontrados a la Policía Nacional para los procedimientos legales correspondientes.
El caso incluye dos detenidos, un arma de fuego, una alimentadora, 57 municiones de distintos calibres y un kilo de marihuana. La investigación deberá establecer la presunta participación de los aprehendidos en las actividades atribuidas a la célula de Los Choneros.