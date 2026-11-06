Presunto integrante de Los Choneros fue detenido en una casa en Carapungo, norte de Quito

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

El Ejército Ecuatoriano capturó a Alejandro Z. R., alias Hueso, señalado como presunto integrante del grupo armado organizado Los Choneros, durante un operativo militar en Carapungo, al norte de Quito. En el mismo inmueble, las unidades militares detuvieron a Jonathan G. Z.

La intervención ocurrió el 5 de noviembre de 2026 y formó parte de la operación Tormenta. Según información de inteligencia militar, la vivienda funcionaba como casa de seguridad, centro de mando y lugar de acopio de droga para una célula de esta organización criminal.

𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒎𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓 𝑸𝒖𝒊𝒕𝒐 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒓𝒐 𝒈𝒐𝒍𝒑𝒆𝒂 𝒂𝒍 𝑮𝑨𝑶 "𝑳𝒐𝒔 𝑪𝒉𝒐𝒏𝒆𝒓𝒐𝒔" 𝒆𝒏 𝑪𝒂𝒓𝒂𝒑𝒖𝒏𝒈𝒐#Quito | El Ejército Ecuatoriano, como parte de las FF.AA., ejecutó una operación militar de ámbito interno contra una célula del GAO "Los… pic.twitter.com/Tu8VO7W7lc — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) November 6, 2026

Alias Hueso registra antecedentes por armas

El Ejército identificó a Alejandro Z. R., alias Hueso, como un individuo de interés relevante dentro de la estructura investigada. El detenido registra antecedentes por porte y tenencia de armas en 2025.

Durante el operativo, los militares encontraron un revólver calibre 38, 50 municiones de ese mismo calibre, una alimentadora de 9 milímetros, siete municiones de ese tipo y un kilo de marihuana.

Las autoridades no detallaron la función específica que cumplía Jonathan G. Z. dentro de la presunta estructura delictiva.

Carapungo ya registró otro operativo contra Los Choneros

El inmueble intervenido por el Ejército no aparece por primera vez en los reportes militares. Hace aproximadamente cuatro meses, las unidades realizaron otra operación en la misma propiedad y capturaron a alias Cali, un ciudadano colombiano.

En aquella intervención, los militares decomisaron 44 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El antecedente llevó al Ejército a señalar que Los Choneros utilizan viviendas ubicadas en sectores periféricos para establecer puntos de mando y almacenamiento de sustancias sujetas a fiscalización.

Según la institución militar, estos espacios también permiten ocultar armas y coordinar actividades relacionadas con el narcotráfico. El Ejército sostiene que la selección de inmuebles en zonas alejadas de los sectores centrales forma parte de la estrategia de esta estructura criminal.

Los detenidos quedaron a disposición de la Policía

Al finalizar la operación Tormenta, el personal militar entregó a los dos capturados y los indicios encontrados a la Policía Nacional para los procedimientos legales correspondientes.

El caso incluye dos detenidos, un arma de fuego, una alimentadora, 57 municiones de distintos calibres y un kilo de marihuana. La investigación deberá establecer la presunta participación de los aprehendidos en las actividades atribuidas a la célula de Los Choneros.

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