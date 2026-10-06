Tres presuntos integrantes de Los Choneros fueron aprehendidos en Tosagua

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Tres presuntos integrantes de Los Choneros fueron aprehendidos durante el operativo Atlas-114, ejecutado en Tosagua por el Bloque de Seguridad. La intervención se realizó en la vía Tosagua-Sucre, donde la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas allanaron una vivienda en la que, según la información del operativo, se ocultaban varios integrantes de esta organización.

Entre los aprehendidos está Elvis Leonardo Valencia Moreira, alias ‘Elvis’, quien registra antecedentes por asociación ilícita y robo. Las autoridades también identificaron a Adrián Alejandro Briones Zambrano, alias ‘Peluquero’, y a Dicker Darwin Alcívar Alcívar. El operativo permitió además encontrar armas de fuego, municiones, radios de comunicación y una motocicleta que presenta inconsistencias en la numeración alfanumérica del chasis.

Tres aprehendidos durante el operativo Atlas-114

El Bloque de Seguridad desplegó la intervención con participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Los uniformados allanaron una vivienda ubicada en la vía Tosagua-Sucre, donde localizaron a los tres hombres.

Las autoridades señalaron que estos individuos presuntamente mantenían armas de fuego que utilizarían para intimidar a habitantes del sector. Según la información proporcionada sobre el operativo, también las emplearían para cometer actos violentos y delictivos.

Los aprehendidos son Adrián Alejandro Briones Zambrano, alias ‘Peluquero’, quien registra un antecedente por extorsión de junio de 2026. También está Elvis Leonardo Valencia Moreira, alias ‘Elvis’, con antecedentes por asociación ilícita y robo.

El tercer aprehendido es Dicker Darwin Alcívar Alcívar. Él registra antecedentes relacionados con existencia del delito y extorsión.

Armas, municiones y otros indicios

Durante el allanamiento, los uniformados encontraron cuatro armas de fuego. Entre ellas consta un arma tipo repetidora calibre 12, un arma tipo cartuchera calibre 16, una pistola calibre .22 y un revólver calibre .380.

El operativo también dejó como evidencia seis municiones calibre .38 y tres municiones calibre 16. A estos indicios se suman dos radios de comunicación, que también fueron encontrados durante la intervención.

Los agentes localizaron además una motocicleta que presenta inconsistencias en la numeración alfanumérica del chasis. Todos estos elementos quedaron registrados como evidencias del procedimiento.

Tras la intervención, las autoridades pusieron a los tres aprehendidos a órdenes de la justicia para que continúe el debido proceso correspondiente.