Estos son los GDO declarados como terroristas por Ecuador y Estados Unidos

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) declarados como terroristas por Ecuador y Estados Unidos (EE.UU.) son cuatro hasta el momento: Los Lobos, Los Choneros, Los Chone Killers y Los Tiguerones. La medida es parte de la cooperación bilateral que existe entre los dos países bajo las administraciones de Daniel Noboa y Donald Trump para combatir el crimen organizado. Conozca la historia de cada uno y las motivaciones para esta declaratoria.

Los GDO declarados terroristas por Ecuador y Estados Unidos

El Departamento de Estados de Estados Unidos (EE.UU.) designó a Los Choneros y Los Lobos, Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), como terroristas el mismo día, el 5 de septiembre de 2025. Luego, el 1 de julio de 2026, ocurrió lo propio con Los Chone Killers y, este 10 de septiembre, Marco Rubio oficializó la misma categoría para Los Tiguerones.

Estos GDO son incluidos en dos categorías en EE.UU.: organizaciones terroristas extranjeras (FTO por sus siglas en inglés) y terroristas globales especialmente designados (SDGT por sus siglas en inglés).

Bloqueos financieros

Esta designación permite a Estados Unidos (EE.UU.) congelar activos, bloquear bienes financieros y aplicar sanciones directas contra los miembros y redes de apoyo de estos GDO.

Las designaciones como entidades terroristas exponen y aíslan a las entidades e individuos, impidiéndoles el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos que necesitan para llevar a cabo atentados.

“Se bloquea toda propiedad y derechos sobre propiedades de aquellos designados hoy que se encuentren en Estados Unidos o que estén en posesión o bajo el control de una persona estadounidense, y, en general, se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con ellas”, indica el Departamento de Estado de EE.UU..

Además, las designaciones pueden contribuir a las actuaciones policiales de otras agencias de Estados Unidos y entes gubernamentales.

Los Choneros

Los Choneros surgieron en la década de 1990 como un GDO local, en la provincia de Manabí, indica la organización InSight Crime. Para el 2011 logró alcance nacional y control de zonas de influencia para el narcotráfico internacional.

Estados Unidos identifica a este grupo como uno de los nexos, desde Ecuador, con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en México.

Tras la muerte de alias ‘Rasquiña’ en 2020, la organización se fraccionó y protagonizó, frente a Los Lobos y otras organizaciones, la serie de masacres registradas en las cárceles de Ecuador en los últimos años.

En julio de 2026, el sucesor de alias ‘Rasquiña’, alias ‘Fito’, Adolfo Macías Villamar, se convirtió en el primero ciudadano ecuatoriano extraditado desde Ecuador para ser juzgado por la justicia de Estados Unidos (EE.UU.).

Estados Unidos identifica a Los Choneros como un grupo terroristas de Ecuador conectado a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en México.

“Su objetivo final es controlar las rutas de tráfico de drogas que atraviesan Ecuador aterrorizando y ejerciendo una violencia brutal sobre la población ecuatoriana”, señaló el Departamento de Estado de EE.UU. sobre este GDO.

Los Lobos

La creación de Los Lobos data de 2021, como un grupo disidente de Los Choneros y tras el deceso de alias ‘Rasquiña’. El antecedente principal es un encuentro en las cárcel entre alias ‘Rasquiña’ y alias ‘Pipo’, según la organización InSight Crime.

Las autoridades identifican a Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, como su máximo cabecilla en Ecuador. Además, a alias ‘Lobo Menor’ como el segundo al mando de la organización. Los dos presos ahora en la cárcel del El Encuentro.

La Fiscalía de Ecuador también indentifica a Los Lobos como la organización criminal que estaría detrás del asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial, en agosto de 2023.

Estados Unidos identifica a Los Lobos como un grupo terrorista de Ecuador, con influencia nacional y conectado a los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en México.

“Su objetivo final es controlar las rutas de tráfico de drogas que atraviesan Ecuador aterrorizando y ejerciendo una violencia brutal sobre la población ecuatoriana”, señaló el Departamento de Estado de EE.UU. sobre este GDO.

Los Chone Killers

Estados Unidos identifica a Los Chone Killers como una pandilla ecuatoriana que ha cometido numerosos ataques contra civiles, agentes de las fuerzas del orden y funcionarios gubernamentales, e incluye notorios asesinatos de funcionarios públicos.

El GDO Chone Killers surge como una facción de Los Choneros, una organización terrorista extranjera designada y terroristas globales especialmente designados, antes de separarse como grupo independiente en 2020.

La organización InSight Crime los identifica como una fuerza criminal independiente dedicada principalmente a la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y el sicariato en la provincia costera de Guayas.

Alias ‘Trompudo’ y alias ‘Ben 10’, dos hermanos, son identificados como sus líderes históricos. Las autoridades es dieron por muertos tras un atentado en Cali, Colombia, en 2024.

Los Tiguerones

El último GDO designado por Estados Unidos como terroristas es el de Los Tiguerones.

El Departamento de Estado de EE.UU. identifica a Los Tiguerones como una pandilla con sede en Ecuador vinculada al narcotráfico y a otras actividades ilícitas, así como a numerosos ataques dirigidos contra civiles, agentes de las fuerzas del orden y periodistas, incluida la toma en directo de una cadena de televisión ecuatoriana en 2024.

Surgieron en la década de 2010 por iniciativa de un guardia penitenciario de Guayaquil, William Joffre Alcívar, conocido con el alias ‘Negro Willy’ o ‘Willy’. Alias ‘Ronco’ y alias ‘Puya’, hermanos de ‘Willy’, también son identificados como cabecillas del GDO.

Los Tiguerones también es una disidencia de Los Choneros, con autonomía desde 2020, según la organización InSight Crime. Sus bastiones son Esmeraldas y Guayaquil.

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