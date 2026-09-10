Capturan a alias ‘Villegas’, presunto cabecilla del GDO P27, en el sur de Guayaquil

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

La intervención ejecutada en el sector de Trinitaria Norte, perteneciente al distrito Esteros en el sur de Guayaquil, derivó en la captura de un presunto cabecilla del GDO P27. La acción fue desarrollada por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos de Tenencia, Porte y Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (UNIDAE) mediante el Operativo Fénix 0476, catalogando al aprehendido, identificado como J. Villegas y conocido bajo el alias de “Villegas”, como un Individuo de Interés Penal Relevante.

Captura del presunto cabecilla del GDO P27 en Trinitaria Norte

El ciudadano, de 33 años de edad, cuenta con antecedentes penales por causas asociadas a robo y perjuicios derivados de accidentes viales.

Al momento de la inspección física, el sujeto portaba un permiso formal para tenencia y porte de armas de fuego; no obstante, el dispositivo que llevaba consigo mantenía su número de serie suprimido o adulterado, condición que obstaculizó la corroboración inmediata de su correspondencia con la autorización estatal presentada.

Intento de sucesión y nexos delictivos

El Comandante de la Zona 8, Walter Villarroel Trujillo, expuso que los equipos de inteligencia indagan la relación del implicado con otros actos criminales acontecidos en la zona.

De acuerdo con el mando policial, tras el deceso previo de un líder de estos grupos armados, el señalado habría buscado posicionarse en la cúpula directiva como presunto cabecilla del GDO P27, agrupación que sostiene articulación operativa con la organización delictiva Los Lagartos.

Villarroel especificó que se elevará el caso a las instancias judiciales respectivas y se examinarán tanto la autenticidad de los permisos de armamento otorgados como el origen de la pistola decomisada.

Evidencias incautadas en el procedimiento

Durante la requisa ejecutada en la incursión, los uniformados fijaron y levantaron los siguientes indicios:

Una pistola .

. Una alimentadora .

. 30 municiones calibre 9 milímetros sin percutir.

Conflicto territorial en la Isla Trinitaria

Los reportes de inteligencia determinan que el grupo en el cual operaría este presunto cabecilla del GDO P27 sostiene enfrentamientos constantes por el dominio del espacio geográfico en la Isla Trinitaria. Dicho sector ha sido escenario recurrente de eventos violentos y dinámicas vinculadas a redes de delincuencia organizada.

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