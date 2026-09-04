Alias ‘Alejo’, presunto cabecilla de los Comandos de la Frontera, fue capturado en Colombia

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

La Policía informó este viernes 4 de septiembre de 2026 sobre la captura de alias ‘Alejo’, señalado como presunto cabecilla de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER) de los “Comandos de la Frontera”. El operativo se realizó en Puerto Asís, departamento de Putumayo, Colombia, en una zona fronteriza con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.

¿Quién es alias ‘Alejo’, presunto cabecilla de los Comandos de la Frontera, capturado en Colombia?

La detención fue ejecutada mediante labores de inteligencia y en coordinación binacional con el Grupo de Acción de Reacción Antiterrorista (GRATE) de Colombia e Interpol, según informó la Policía de Ecuador.

La Policía identificó al detenido como José J., de identidad ecuatoriana, quien también se identificaría como Alejandro Q., de nacionalidad colombiana. De acuerdo con la información oficial, es conocido con el alias de “Alejo”.

Doble identidad, notificación roja de Interpol y objetivo de alto valor

Las autoridades lo consideran un Objetivo de Alto Valor. Además, tendría una Notificación Roja de Interpol y una orden de captura vigente en Ecuador por el presunto delito de secuestro extorsivo.

La Policía también señaló que presuntamente utilizaría una doble identidad para evadir los controles de las autoridades en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia.

Su presunta relación con los “Comandos de la Frontera”

Según la Policía, alias “Alejo” sería cabecilla de la RAER, vinculada al grupo armado organizado residual denominado “Comandos de la Frontera”.

La institución sostiene que presuntamente ejercería control ilícito sobre corredores fluviales del río Putumayo. Estos serían utilizados como rutas estratégicas para el transporte de sustancias sujetas a fiscalización y para otras actividades relacionadas con el crimen organizado.

La captura se produjo en Putumayo, departamento colombiano que limita con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en el marco de las acciones de cooperación entre las autoridades de ambos países.

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