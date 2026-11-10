Ecuador termina el toque de queda con más de 2 600 detenidos y toneladas de droga incautadas

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

El toque de queda nocturno que rigió durante 10 días en cinco provincias de Ecuador dejó más de 2 600 detenidos y 2,5 toneladas de droga incautadas. La medida terminó este martes 10 de noviembre de 2026, después de que las fuerzas de seguridad ejecutaran más de 2 900 operativos y 50 allanamientos, según los resultados que presentó el presidente Daniel Noboa.

Los controles se concentraron en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Durante la restricción, que se aplicó entre las 00:00 y las 05:00, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa reportaron detenciones, decomisos de armas y municiones, además de la retención y recuperación de vehículos y motocicletas. Noboa destacó también la captura de una facción de Los Lobos, considerada actualmente la organización criminal más grande del país.

Los resultados de los operativos durante el toque de queda

El Ministerio del Interior registró 846 detenciones por incumplir la restricción de movilidad. Además, reportó otras 1 238 capturas por presuntos delitos relacionados con la tenencia y el porte de armas, robos a personas, intimidación y daños materiales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa informó sobre 543 detenidos durante las 1 851 operaciones militares que ejecutó en las cinco provincias. Con estos resultados, las dos instituciones sumaron más de 2 600 personas detenidas durante los 10 días de la medida.

Los decomisos también incluyeron armas, municiones y sustancias sujetas a fiscalización. El Ministerio del Interior reportó la incautación de 249 armas de fuego, 2 431 municiones y 2,5 toneladas de droga.

A estas cifras se sumaron los resultados de las operaciones militares. Defensa decomisó otras 12 armas de fuego y 266 municiones. También reportó la retención de 49 motocicletas y 20 vehículos.

En los operativos policiales, las autoridades retuvieron y recuperaron 738 vehículos y 1 469 motocicletas. Estas acciones formaron parte de los controles que las fuerzas de seguridad desplegaron durante la restricción nocturna.

Este fue el cuarto toque de queda que Noboa decretó en Ecuador durante 2026. La medida buscaba facilitar operaciones especiales contra el crimen organizado en provincias que registran altos índices de violencia y criminalidad.

El Presidente señaló que, durante los operativos, las fuerzas de seguridad capturaron a una facción de Los Lobos. En su mensaje sobre los resultados, sostuvo que la tranquilidad de las familias estaba en juego y agradeció el respaldo ciudadano a la lucha contra la delincuencia.

Los asesinatos de dos candidatos marcaron la última noche

La última jornada del toque de queda también estuvo marcada por un ataque armado en Huaquillas, provincia de El Oro. Allí asesinaron a Ronald Farfán, exalcalde del cantón que buscaba regresar a ese cargo en las próximas elecciones locales, y a Cristhian Rugel, candidato a concejal.

El ataque ocurrió en el sector Los Israelitas. Rugel murió durante el atentado, mientras que Farfán recibió atención en una clínica de la ciudad, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que ambas candidaturas ya estaban calificadas y en firme. Sin embargo, precisó que las organizaciones políticas todavía pueden reemplazar a los postulantes de cara a los comicios locales previstos para el próximo 29 de noviembre.

Los asesinatos ocurrieron en una provincia que enfrenta elevados niveles de violencia. Durante el primer semestre de 2026, El Oro registró la tasa provincial de homicidios más alta del país, con 68,74 casos por cada 100 000 habitantes. La cifra representó un incremento interanual del 62 %, según los datos recopilados por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

El toque de queda incluyó también a Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia, y El Oro, que limita con Perú. Las otras tres jurisdicciones fueron Guayas, Manabí y Los Ríos.

Noboa declaró en 2024 el conflicto armado interno para combatir a las organizaciones criminales, a las que vincula principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal. Sin embargo, las medidas de seguridad no han impedido que la violencia alcance cifras récord. Ecuador cerró 2025 con 9 284 asesinatos, el registro más alto de su historia.

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