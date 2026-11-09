¿Cuándo termina el toque de queda en Ecuador? Esta es la fecha y hora

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El toque de queda que rige en cinco provincias de Ecuador está en sus últimos días. La medida está por terminar, según lo establece el decreto del presidente Daniel Noboa. Desde el domingo 1 de noviembre, las autoridades restringen la circulación de personas y vehículos en espacios públicos durante cinco horas, entre la medianoche y las 05:00.

La disposición del Gobierno no se aplica en todo el territorio nacional. Comprende únicamente a Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. El presidente Daniel Noboa estableció esta restricción mediante el Decreto Ejecutivo 519, que firmó el 15 de octubre de 2026 en Manta. La medida busca combatir a las organizaciones criminales y responde a la situación de seguridad en estas provincias.

El toque de queda termina el martes 10 de noviembre

La restricción tiene una duración establecida entre el 1 y el 10 de noviembre de 2026. Durante ese período, la población de las cinco provincias debe cumplir el horario de inmovilización, que empieza a las 00:00 y termina a las 05:00 de cada día.

El Decreto Ejecutivo 519 modificó el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 498, emitido en septiembre. La disposición mantiene como fundamento la causal de grave conmoción interna.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los agentes de tránsito coordinan acciones de control con los organismos correspondientes. Durante el horario restringido, los uniformados ejecutan operativos de seguridad para combatir las estructuras delictivas.

La decisión del Gobierno se sustentó en informes de inteligencia militar, policial y de seguridad. Estos documentos alertaron sobre la permanencia y los cambios en las estrategias de las organizaciones criminales en la región Costa.

Uno de los informes policiales registró 483 víctimas de homicidios intencionales en Ecuador entre el 17 de septiembre y el 13 de octubre de 2026. De ese total, 281 crímenes ocurrieron entre las 18:00 y las 05:59. Esa cifra representa el 58,18% de los casos registrados durante ese período.

En las cinco provincias donde rige el toque de queda, la Policía contabilizó 33 homicidios intencionales entre la medianoche y las 05:00. Guayas concentró 15 casos, El Oro nueve, Manabí seis, Los Ríos dos y Esmeraldas uno.

De esas 33 muertes, el 93,9% estuvo relacionado con violencia criminal. Además, 28 víctimas recibieron disparos de armas de fuego.

Por su parte, el ECU 911 coordinó 12 468 emergencias de seguridad ciudadana en las cinco provincias durante el horario de restricción. El 76,64% de esos reportes se concentró entre las 00:00 y las 02:59.

Los resultados de los operativos durante el toque de queda

Las autoridades también presentaron cifras sobre las acciones de seguridad ejecutadas desde el inicio de la medida. Según el Ministerio del Interior, entre el 1 y el 8 de noviembre, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas registraron 2 292 personas aprehendidas.

La Policía detuvo a 1 763 personas. De ellas, 760 enfrentaron aprehensiones por incumplir el toque de queda y otras 1 003 por diferentes delitos. Entre estos constan la tenencia y el porte de armas, el robo a personas, la intimidación y los daños materiales.

Los operativos también dejaron los siguientes resultados:

204 armas de fuego decomisadas.

1 647 municiones incautadas.

565 automóviles retenidos y recuperados.

1 188 motocicletas retenidas y recuperadas.

El Gobierno tomó como antecedente los resultados de un toque de queda anterior, que rigió del 17 al 30 de septiembre de 2026 bajo el Decreto Ejecutivo 498.

Durante ese período, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ejecutó 1 673 operaciones en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. Las intervenciones permitieron capturar a 216 sospechosos e incautar 43 armas de fuego, 1 764 municiones y ocho artefactos explosivos.

Los militares también decomisaron 341,56 kilogramos de sustancias ilícitas y 1 000 galones de combustible. Además, retuvieron 108 motocicletas y 14 vehículos.

El Ministerio del Interior contabilizó 2 561 aprehensiones entre el 17 y el 29 de septiembre. De ese total, 1 866 correspondieron a delitos comunes y actividades relacionadas con la delincuencia organizada, como extorsión, porte de armas y tráfico de sustancias.

Pese a esos resultados, los informes estratégicos señalaron que la violencia armada continuó después de los controles anteriores. Por esa razón, el Gobierno dispuso una nueva intervención focalizada del Bloque de Seguridad.

La normativa también establece que los controles deben aplicarse de manera racional, proporcional e individualizada. Las autoridades deben considerar las emergencias y las necesidades que las personas justifiquen.

El decreto garantiza, además, la continuidad de los servicios públicos esenciales, la atención de salud, la administración de justicia y el funcionamiento de las áreas estratégicas. También contempla excepciones para las labores periodísticas, el monitoreo de la Defensoría del Pueblo, los delegados de organismos internacionales acreditados y la movilización de recursos ante la alerta roja por el fenómeno de El Niño.

Así, la restricción nocturna en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas concluirá el martes 10 de noviembre, a las 05:00, según el período establecido en el Decreto Ejecutivo 519.

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