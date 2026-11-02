Si regresa del feriado revise el toque de queda en estas cinco provincias

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

Quienes regresen del feriado de noviembre deberán tomar en cuenta el toque de queda si su ruta atraviesa Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro o Esmeraldas. La medida comenzará a la medianoche del domingo 1 de noviembre y regirá cada día, de 00:00 a 05:00, hasta el martes 10.

El horario coincide con tres madrugadas del feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca: las del 1, 2 y 3 de noviembre. La restricción continuará durante la semana siguiente, por lo que también deberán considerarla quienes retomen sus actividades y viajen después del descanso.

El toque de queda alcanza a todos los cantones de las cinco provincias

La disposición rige en todo el territorio de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, no solo en sus ciudades principales. Por eso, el recorrido puede quedar bajo la medida si atraviesa cualquiera de esas provincias durante las horas restringidas. Quito y Cuenca, en cambio, no constan entre los territorios incluidos.

⚠️🏖️ El toque de queda coincidirá con parte del feriado en Ecuador. ¿Hasta cuándo regirá? 👉 https://t.co/IQw5XaMLLh https://t.co/b1mppa5W1Z — El Comercio (@elcomerciocom) October 30, 2026

El Decreto Ejecutivo 519 no establece un permiso general para viajar por turismo, vacaciones o visitas familiares durante el toque de queda. Tampoco contempla un salvoconducto general para circular. Las autoridades deberán valorar las circunstancias particulares y las situaciones de necesidad o emergencia que justifiquen un desplazamiento.

Por eso, quienes regresen por carretera pueden organizar el trayecto para no circular entre la medianoche y las 05:00 en las provincias incluidas. También conviene confirmar con la cooperativa los horarios de salida y llegada, sobre todo si el viaje cruza más de una provincia.

Las terminales de Guayaquil ajustarán sus horarios

Durante el toque de queda, la terminal terrestre matriz de Guayaquil atenderá de 05:00 a 22:00. Las terminales de Pascuales y de la vía a la Costa funcionarán de 06:00 a 21:00. La Fundación Terminal Terrestre recomendó consultar con cada cooperativa las frecuencias y horarios de los buses.

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