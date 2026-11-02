Si regresa del feriado revise el toque de queda en estas cinco provincias

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Quienes regresen del feriado de noviembre deberán tomar en cuenta el toque de queda si su ruta atraviesa Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro o Esmeraldas. La medida comenzará a la medianoche del domingo 1 de noviembre y regirá cada día, de 00:00 a 05:00, hasta el martes 10.
El horario coincide con tres madrugadas del feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca: las del 1, 2 y 3 de noviembre. La restricción continuará durante la semana siguiente, por lo que también deberán considerarla quienes retomen sus actividades y viajen después del descanso.
La disposición rige en todo el territorio de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, no solo en sus ciudades principales. Por eso, el recorrido puede quedar bajo la medida si atraviesa cualquiera de esas provincias durante las horas restringidas. Quito y Cuenca, en cambio, no constan entre los territorios incluidos.
⚠️🏖️ El toque de queda coincidirá con parte del feriado en Ecuador. ¿Hasta cuándo regirá? 👉 https://t.co/IQw5XaMLLh https://t.co/b1mppa5W1Z— El Comercio (@elcomerciocom) October 30, 2026
El Decreto Ejecutivo 519 no establece un permiso general para viajar por turismo, vacaciones o visitas familiares durante el toque de queda. Tampoco contempla un salvoconducto general para circular. Las autoridades deberán valorar las circunstancias particulares y las situaciones de necesidad o emergencia que justifiquen un desplazamiento.
Por eso, quienes regresen por carretera pueden organizar el trayecto para no circular entre la medianoche y las 05:00 en las provincias incluidas. También conviene confirmar con la cooperativa los horarios de salida y llegada, sobre todo si el viaje cruza más de una provincia.
Durante el toque de queda, la terminal terrestre matriz de Guayaquil atenderá de 05:00 a 22:00. Las terminales de Pascuales y de la vía a la Costa funcionarán de 06:00 a 21:00. La Fundación Terminal Terrestre recomendó consultar con cada cooperativa las frecuencias y horarios de los buses.