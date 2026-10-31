Toque de queda arranca a las 00:00 de este 1 de noviembre ¿Hasta cuándo se extenderá?

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

El feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca se extenderá del sábado 31 de octubre al martes 3 de noviembre de 2026. En esos días, miles de personas viajarán dentro del país, mientras cinco provincias tendrán restricciones de circulación durante la madrugada.

La medida también se aplicará después del feriado. Por eso, quienes planeen trasladarse por carretera o permanecer en las provincias incluidas deberán revisar las fechas y horas que fijó el Gobierno.

Desde qué día y a qué hora empieza el toque de queda

El toque de queda empezará a las 00:00 de este domingo 1 de noviembre y se aplicará cada día hasta el martes 10 de noviembre de 2026, entre las 00:00 y las 05:00. En la práctica, la restricción comienza a la medianoche y termina a las cinco de la mañana.

El Decreto Ejecutivo 519 establece la medida para las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Abarca sus cantones, incluido Guayaquil, y no rige en todo Ecuador.

Como el feriado termina el 3 de noviembre, el toque de queda continuará durante siete días más. La última madrugada bajo la medida será la del 10 de noviembre, hasta las 05:00.

🪖 ⟫ https://t.co/aW0Qwc3K9q | El toque de queda regirá del 1 al 10 de noviembre en estas provincias https://t.co/7LsTW7qjF7 — El Comercio (@elcomerciocom) October 29, 2026

¿Qué implica la restricción para quienes viajen?

Durante el horario establecido, el decreto suspende la libertad de tránsito en las cinco provincias. Quienes viajen durante el feriado deben considerar que la restricción también alcanza a las madrugadas del 1, 2 y 3 de noviembre.

El Decreto 519 no presenta una lista cerrada de personas autorizadas a circular. Dispone que los controles consideren las circunstancias de cada caso y las situaciones de necesidad o emergencia que justifiquen un desplazamiento. También ordena coordinar la continuidad de los servicios públicos, la administración de justicia y los sectores estratégicos.

El decreto prevé, además, mecanismos para facilitar la movilidad del personal, los vehículos y las operaciones que atiendan emergencias relacionadas con la alerta por lluvias. Las labores periodísticas y de monitoreo de la Defensoría del Pueblo también cuentan con garantías, siempre que no pongan en riesgo la seguridad ni interfieran con los operativos.

¿Por qué el Gobierno dispuso el toque de queda?

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 519 el 15 de octubre. La disposición reformó el Decreto 498, que declaró el estado de excepción por grave conmoción interna. El documento cita informes de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia y el ECU 911 sobre la persistencia de hechos de violencia criminal en las provincias incluidas.

El Ejecutivo señaló que las restricciones acompañarán operaciones especiales de seguridad. Para el feriado, la medida supone que la circulación quedará limitada en esas cinco provincias entre la medianoche y las 05:00, durante los días indicados en el decreto.

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