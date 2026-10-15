Noboa decreta nuevo toque de queda para cinco provincias de la Costa. ¿Cuándo comienza?

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El presidente Daniel Noboa oficializó la implementación de un nuevo toque de queda en cinco provincias de la Costa ecuatoriana mediante la suscripción del Decreto Ejecutivo 519, emitido este jueves 15 de octubre de 2026 en Manta. La disposición gubernamental restringe el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas entre las 00:00 y las 05:00, durante el lapso comprendido del 1 al 10 de noviembre de 2026. La medida modifica el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 498 emitido en septiembre, manteniéndose amparada en la causal de grave conmoción interna.

Alcance territorial y horario del nuevo toque de queda

La resolución presidencial delimita la prohibición de circulación nocturna exclusivamente a cinco horas diarias en los territorios costeros priorizados:

Período de aplicación: desde las 00:00 del 1 de noviembre hasta las 05:00 del 10 de noviembre de 2026.

desde las 00:00 del 1 de noviembre hasta las 05:00 del 10 de noviembre de 2026. Franja horaria diaria: de 00:00 a 05:00.

de 00:00 a 05:00. Jurisdicciones comprendidas: provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y Manabí.

El documento normativo establece que la vigilancia del cumplimiento del nuevo toque de queda estará a cargo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los agentes de tránsito en articulación con los organismos correspondientes.

Justificación técnica, violencia armada y concentración nocturna

La adopción de la restricción de movilidad se fundamenta en informes de inteligencia militar, policial y de seguridad que alertan sobre la persistencia y adaptación táctica de organizaciones criminales en la región litoral.

El informe de la Policía Nacional contabilizó que a escala nacional se registraron 483 víctimas de homicidios intencionales entre el 17 de septiembre y el 13 de octubre de 2026. De esa cifra global, 281 crímenes (el 58,18%) se perpetraron en el intervalo comprendido entre las 18:00 y las 05:59.

Asimismo, las estadísticas policiales señalan que durante ese mismo período ocurrieron 33 homicidios intencionales entre las 00:00 y las 05:00 en las cinco provincias contempladas, concentrándose la mayor incidencia en Guayas con 15 casos, El Oro con nueve, Manabí con seis, Los Ríos con dos y Esmeraldas con un caso.

De esas 33 muertes, el 93,9% estuvo vinculado a violencia criminal y 28 víctimas fueron atacadas con armas de fuego. A ello se suma el reporte del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911, que coordinó 12 468 emergencias de seguridad ciudadana en esas provincias dentro del horario de 00:00 a 05:00, agrupándose el 76,64% entre las 00:00 y las 02:59.

Resultados operativos previos y despliegue del Bloque de Seguridad

El sustento operativo detalla los balances obtenidos durante el régimen de restricción previo aplicado del 17 al 30 de septiembre de 2026 bajo el Decreto 498. El consolidado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reportó que en esa franja de cinco horas se ejecutaron 1 673 operaciones en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, logrando la captura de 216 sospechosos, la incautación de 43 armas de fuego, 1 764 municiones, ocho artefactos explosivos, 341,56 kilogramos de sustancias ilícitas, 1 000 galones de combustible y la retención de 108 motocicletas y 14 vehículos.

Por su parte, el informe consolidado del Ministerio del Interior contabilizó 2 561 aprehensiones durante el período del 17 al 29 de septiembre, de las cuales 1 866 correspondieron a delitos comunes y delincuencia organizada como extorsión, porte de armas y tráfico de sustancias. No obstante, los análisis estratégicos concluyen que tras la finalización de los controles anteriores persistieron hechos de violencia armada, lo que amerita una nueva intervención focalizada del Bloque de Seguridad.

Sectores exceptuados y salvaguardias para la circulación

El Decreto Ejecutivo 519 instruye que el control a las personas que circulen en horario restringido debe ejecutarse de forma racional, proporcional e individualizada, tomando en cuenta las situaciones de emergencia y necesidad debidamente justificadas.

La normativa asegura la continuidad de los servicios públicos esenciales, la atención de la red de salud, la administración de justicia y el funcionamiento ininterrumpido de las áreas estratégicas. A su vez, se garantiza el libre tránsito para las labores periodísticas de los medios de comunicación, el monitoreo defensorial de la Defensoría del Pueblo y el desplazamiento de delegados de organismos internacionales acreditados en el país, además de la movilización de recursos ante la alerta roja por el fenómeno de El Niño.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué provincias tendrán nuevo toque de queda en noviembre de 2026?

Regirá en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.

El Decreto Ejecutivo 519 focalizó la medida en estas cinco provincias costeras debido a la concentración de homicidios intencionales y operaciones de bandas criminales armadas durante las madrugadas.

❓ ¿Cuáles son los horarios y fechas fijados para el nuevo toque de queda?

Se aplicará entre las 00:00 y las 05:00 desde el 1 hasta el 10 de noviembre de 2026.

La restricción temporal abarca cinco horas cada noche durante diez días continuos, manteniéndose la circulación habitual y las actividades ordinarias durante el resto del día.

❓ ¿Por qué el Gobierno decretó un nuevo toque de queda en la Costa?

Para limitar la movilidad de estructuras delictivas y facilitar intervenciones tácticas de la fuerza pública.

Informes oficiales revelaron que el 58,18% de los homicidios intencionales en el país ocurren en horario nocturno y de madrugada, registrándose además ataques armados, extorsiones y traslado de armamento en esas provincias.

❓ ¿Quiénes están exentos de cumplir el nuevo toque de queda?

Personal de salud, emergencias, servicios públicos, sectores estratégicos, prensa y organismos acreditados.

El decreto presidencial dispone que los controles militares y policiales consideren situaciones de emergencia médica o necesidad de movilidad comprobada, resguardando además labores de la Defensoría del Pueblo y logística por el fenómeno de El Niño.

❓ ¿Qué resultados arrojó el toque de queda anterior aplicado en septiembre?

Militares reportaron 1 673 operaciones y 216 aprehensiones, mientras el balance policial sumó más de 2 500 detenidos.

Durante el operativo nocturno previo del Decreto 498 se decomisaron armas, municiones, combustibles y sustancias sujetas a fiscalización en los cantones intervenidos de la región costera.

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