Nuevo toque de queda en Ecuador se aplicará en cinco provincias

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, dio a conocer en qué provincias de la Costa del Ecuador se aplicará el toque de queda anunciado por el presidente Daniel Noboa el miércoles 14 de octubre de 2026.

La autoridad hizo la revelación este jueves 15 de octubre de 2026 en el marco de la Operación Muralla.

Provincias en las que regirá el toque de queda

En sus declaraciones, el ministro del Interior informó que el toque de queda regirá en cinco provincias del Ecuador, y estas son: Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas y Los Ríos. La medida entrará en vigencia el 1 de noviembre y culminará el 10 de noviembre de 2026.

Reimberg explicó que la medida busca facilitar la ejecución de operaciones sin provocar daños colaterales. Sin embargo, no precisó los horarios en los que regirá la restricción de movilidad.

Qué implica el toque de queda anunciado para noviembre

El toque de queda restringe la circulación de personas durante determinados horarios y en los territorios definidos por el Ejecutivo. Su fundamento constitucional es la posibilidad de limitar o suspender la libertad de tránsito durante un estado de excepción, prevista en el artículo 165 de la Constitución.

El artículo 164 de la Constitución faculta al presidente a declarar un estado de excepción en todo el país o en parte de su territorio por agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.

La declaratoria debe explicar la causal y su motivación, delimitar el territorio y la duración, y señalar las medidas y los derechos que podrán suspenderse o limitarse. También debe observar los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad.

Toque de queda anterior

El nuevo toque de queda se anuncia 14 días después de que concluyó la restricción anterior, vigente del 17 al 30 de septiembre de 2026, entre las 00:00 y las 05:00. La medida se aplicó en cuatro provincias: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

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