Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

Desde Vinces, provincia de Los Ríos, llegaron a Guayaquil personas que se identifican como familiares de las dos personas que cayeron a una zanja en el sector de Florida Norte, en el noroeste de la ciudad, el pasado viernes 13 de noviembre de 2026. Este martes 17 de noviembre, los allegados solicitaron que se reactiven las labores de búsqueda para dar con su paradero.

Según relataron, sospechan que los dos hombres observados en un video difundido tras el incidente podrían ser sus familiares, quienes permanecen desaparecidos desde el pasado viernes. Los familiares lo identificaron como Ramiro y Mauricio Valero.

Familiares piden reactiven búsqueda en canal de la Florida Norte

Los ciudadanos, procedentes de Vinces, indicaron que no han tenido noticias de sus parientes desde que salieron a una cita médica el viernes por la tarde. Según indicó su hijo a Ecuavisa, su padre es un hombre de aproximadamente de 80 años, quien había ido al doctor por problemas en el corazón. De esta manera se confirma que las víctimas son una persona de la tercera y un hombre de aproximadamente 50 años.

“Hemos estado esperando el sábado, el domingo y el día lunes hemos comenzado a buscarlos en los hospitales, en la morgue, en todo lugar”, señaló Rubén García, uno de los familiares a RTS.

Según explicó, fue después de observar un video del hecho cuando comenzaron a creer que las personas involucradas podrían ser sus allegados. “Nos pasaron el video por la tarde y vemos que en el video son ellos justamente los que están desaparecidos”, agregó.

Relatan cómo ocurrió la caída en zanja de Florida Norte

De acuerdo con la versión proporcionada por la familia, las imágenes muestran el momento en que uno de los hombres cae a la zanja y el segundo intenta ayudarlo.

“Mi suegro primero se cae y mi cuñado por cogerlo también se va, es lo que se ve en el video“, dice otro familiar.

Los familiares afirmaron que en ese momento no existían los muros de protección que actualmente se observan en el sitio.

Piden que sus cuerpos sea encontrados

Los allegados buscan recuperar los cuerpos para confirmar si efectivamente corresponden a sus familiares desaparecidos.

“Tenemos la confianza en Dios que por lo menos rescatemos los cuerpos. Dios quiera que sea así”.

Durante la jornada, los familiares indicaron que se mantenían en contacto con la Policía para solicitar la reactivación de los equipos de búsqueda.

“La Policía ya llamó al 911 para que ellos reactiven a todas las unidades, el Cuerpo de Bomberos y todo lo que corresponde a la búsqueda de los cuerpos porque no pueden quedar los cuerpos desaparecidos”.

Padre e hijo cayeron a zanja en medio de las intensas lluvias

El incidente ocurrió en el sector de Florida Norte, en el noroeste de Guayaquil, en medio de las inundaciones que afectaron a la ciudad el pasado viernes 13 de noviembre.

Según las versiones preliminares de testigos, un padre y su hijo habrían caminado cerca de la zanja cuando la fuerza de la corriente los arrastró. Sin embargo, las circunstancias en las que ambos cayeron al canal aún no han sido confirmadas oficialmente.

Durante el fin de semana se desplegaron equipos de emergencia para realizar las labores de búsqueda, en las que participaron efectivos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y de la Policía Nacional. Sin embargo, fueron concluyeron la tarde del domingo 15 de noviembre.

Búsquedas de padre e hijo que cayeron a zanja de Florida Norte

❓ ¿Qué pasó con las dos personas que cayeron a una zanja en Florida Norte, Guayaquil? Dos hombres cayeron a una zanja en el sector de Florida Norte, en el noroeste de Guayaquil, el viernes 13 de noviembre de 2026, durante las intensas lluvias que Según versiones preliminares, un padre y su hijo habrían sido arrastrados por la corriente. Familiares de dos personas desaparecidas sospechan que se trata de sus allegados, aunque las circunstancias del incidente y sus identidades no han sido confirmadas oficialmente. ❓ ¿Quiénes son las personas desaparecidas que podrían haber caído a la zanja en Florida Norte? Familiares procedentes de Vinces, provincia de Los Ríos, identificaron a los desaparecidos como Ramiro y Mauricio Valero, quienes no han sido localizados desde el viernes 13 de noviembre de 2026. Los allegados señalaron que ambos salieron a una cita médica y no regresaron. Tras buscarlos en hospitales y en la morgue, observaron un video del incidente en Florida Norte y sospecharon que las personas que aparecen en las imágenes podrían ser sus familiares. Esta identificación aún no cuenta con confirmación oficial. ❓ ¿Cómo habrían caído las dos personas a la zanja en Florida Norte? Según el relato de los familiares, uno de los hombres cayó primero a la zanja y el segundo habría intentado auxiliarlo, pero también terminó cayendo.

Los allegados aseguran que esta secuencia se observa en un video difundido tras el incidente. También afirmaron que, cuando ocurrió la caída, no existían los muros de protección que actualmente se encuentran en el lugar. Las circunstancias exactas del hecho siguen sin confirmación oficial. ❓ ¿Por qué los familiares piden reactivar la búsqueda de los desaparecidos en Guayaquil? Los familiares solicitaron este martes 17 de noviembre de 2026 que se reactiven las labores de búsqueda para localizar a las dos personas desaparecidas y determinar si corresponden a sus allegados.

Los equipos de emergencia realizaron operativos durante el fin de semana, pero las labores concluyeron la tarde del domingo 15 de noviembre. Los familiares indicaron que mantenían contacto con la Policía Nacional para gestionar, a través del ECU 911, la reactivación de las unidades de búsqueda. ❓ ¿Qué instituciones participaron en la búsqueda de las personas que cayeron a la zanja en Florida Norte? El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y la Policía Nacional participaron en las labores de búsqueda desplegadas tras el incidente del viernes 13 de noviembre de 2026.

Los operativos se desarrollaron durante el fin de semana y finalizaron la tarde del domingo 15 de noviembre. Dos días después, familiares de Ramiro y Mauricio Valero llegaron desde Vinces para solicitar que las autoridades retomen las labores y permitan esclarecer el paradero de sus allegados.

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