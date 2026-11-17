Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

Una embarcación en la Isla Puná, en Guayaquil, se incendió tras un supuesto ataque armado la noche del lunes 16 de noviembre de 2026. En redes sociales circularon videos de la embarcación envuelta en llamas.

De acuerdo con las primeras versiones, sujetos armados habrían disparado contra dos embarcaciones y posteriormente les habrían prendido fuego, generando momentos de tensión entre los habitantes de este sector del golfo de Guayaquil.

Moradores reportaron contra embarcación de la Isla Puná

Según testimonios, durante el presunto ataque se escucharon más de diez detonaciones. Posteriormente comenzaron a circular imágenes de una embarcación envuelta en llamas, lo que incrementó la preocupación de los residentes de la isla.

Los reportes de los moradores señalan que los atacantes habrían abierto fuego contra las embarcaciones antes de provocar el incendio.

Preocupación por la seguridad en la Isla Puná

El hecho generó alarma entre los habitantes de la isla Puná, quienes expresaron preocupación por la seguridad de las comunidades insulares y de las personas que utilizan el transporte fluvial en la zona.

Según las versiones difundidas en redes, el incidente ocurrió en un área donde la movilidad y las actividades cotidianas dependen en gran medida de las embarcaciones.

No hay información oficial sobre afectados

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de personas afectadas ni las circunstancias en las que se produjo el presunto atentado.

Tampoco se ha informado oficialmente sobre personas heridas, fallecidas, detenidas o sobre posibles operativos relacionados con el caso.

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