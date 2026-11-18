Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

Los cuerpos de Remigio Valero, de 84 años, y su hijo Mauricio, de 56, aparecieron en un canal del norte de Guayaquil, la tarde del martes 17 de noviembre de 2026. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil confirmó el hallazgo y participó en las labores de extracción junto con agentes de la Policía Nacional. Los familiares reconocieron preliminarmente a las víctimas en el lugar.

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Los dos hombres desaparecieron el viernes 13 de noviembre, cuando las intensas lluvias afectaron al sector de Florida Norte. Según la información proporcionada, ambos cayeron en una zanja durante las precipitaciones. Los equipos de rescate localizaron sus cuerpos en un canal de Samanes que conecta con el complejo de Emelec, en las inmediaciones del Fuerte Militar Huancavilca, al norte de la ciudad.

Los equipos de rescate ingresaron por una vivienda para llegar al canal

La alerta sobre la presencia de dos cuerpos en una zanja, detrás del Fuerte Militar Huancavilca, movilizó a los organismos de emergencia la noche del martes 17 de noviembre. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil despachó dos vehículos de rescate para atender la emergencia.

Los rescatistas ingresaron por una vivienda para llegar hasta el punto donde permanecían los cuerpos. Luego realizaron las maniobras de extracción con apoyo de la Policía Nacional. Las labores comenzaron alrededor de las 23:00 del martes y se extendieron hasta la madrugada del miércoles.

El Cuerpo de Bomberos informó sobre su participación en el procedimiento y señaló que su personal retiró los cuerpos junto con agentes policiales, hasta entregarlos a Criminalística.

La alerta inicial llegó a través de un reciclador que advirtió sobre la presencia de los cuerpos en la zanja. Moradores del sector señalaron preliminarmente que las víctimas podrían haber permanecido en el canal desde la tarde.

Desde el viernes 13 de noviembre, los equipos de Bomberos y agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional habían buscado a padre e hijo. Durante esos días recorrieron cerca de cuatro kilómetros de canales y alcantarillas de Florida Norte. Las inspecciones también incluyeron conductos cercanos al Fuerte Huancavilca, pero los primeros recorridos no permitieron encontrarlos.

Los familiares reconocieron los cuerpos y se activó el acompañamiento psicológico

El teniente coronel de la Policía Nacional del distrito Florida, Marcos Carranco, confirmó que los rescatistas completaron la extracción y que los familiares reconocieron preliminarmente a las víctimas mediante algunas señales físicas.

El oficial explicó que los cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición. También indicó que la ausencia de condiciones climáticas adversas facilitó el ingreso de las unidades de rescate al canal.

Carranco señaló que los familiares identificaron algunas marcas en los cuerpos que les permitieron reconocer a Remigio y Mauricio. Sin embargo, aclaró que las autoridades debían completar los procedimientos correspondientes para confirmar oficialmente sus identidades.

Tras la extracción, personal de Medicina Legal trasladó los cuerpos en un vehículo hacia la morgue. Allí continuarán las diligencias, que incluyen las autopsias y el proceso formal de identificación, antes de entregar los restos a sus familiares.

Juan Carlos Manjarres, vocero del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, también confirmó que los familiares reconocieron a las víctimas y que las autoridades continuarían con los procedimientos en Criminalística.

Además, informó que la institución dispuso acompañamiento psicológico para los familiares. Un equipo de profesionales acudió al sitio para brindarles asistencia durante este momento. El Ministerio también asumirá los servicios funerarios de Remigio y Mauricio Valero.

Así concluyó la búsqueda que durante cinco días movilizó a equipos de emergencia y policías en los canales y alcantarillas de Florida Norte, luego de la desaparición de padre e hijo durante las fuertes lluvias del 13 de noviembre.

#BCBGInforma | Ante alerta de visualización de 2 cuerpos en una zanja ubicada el sector de la parte posterior del Fuerte Militar Huancavilca, colaboramos con la extracción de los mismos. Despachamos dos vehículos de rescate. Nuestro personal procedió con el retiro, en conjunto con @PoliciaEcuador, hasta su entrega a Criminalística. — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) November 18, 2026

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