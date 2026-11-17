Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil retomó este martes 17 de noviembre las labores de búsqueda del padre y su hijo que desaparecieron tras caer en una zanja en el sector de Florida Norte, en el noroeste de Guayaquil, durante el temporal registrado el pasado viernes 13 de noviembre de 2026.

Los dos hombres, de 80 y 50 años aproximadamente, cayeron a la zanja durante la torrencial lluvia que cayó en la ciudad ese viernes.

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Buzos del GOE se suman a búsquedas en zanja de Florida Norte

Para las tareas fueron desplegadas dos unidades de rescate y una grúa, mientras que los rescatistas realizan una búsqueda técnica con equipos especializados y revisan el interior del sistema de drenaje mediante la apertura de alcantarillas.

Además, en las labores participan dos buzos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional, quienes ingresaron al agua por ambos extremos de la zanja para ampliar el radio de búsqueda.

Los equipos de emergencia mantienen las inspecciones en distintos puntos del canal con el objetivo de localizar a los desaparecidos.

Familiares llegaron desde Vinces para la búsqueda

Hasta el lugar arribaron familiares procedentes de Vinces, en la provincia de Los Ríos, quienes aseguran que las personas desaparecidas serían Ramiro Valero y Mauricio Valero.

Según indicaron, ambos salieron el viernes para acudir a una cita médica y desde entonces no han tenido noticias sobre su paradero.

“Hemos estado esperando el sábado, el domingo y el día lunes hemos comenzado a buscarlos en los hospitales, en la morgue, en todo lugar”, señaló Rubén García, familiar de los desaparecidos.

Los allegados afirman que identificaron a sus familiares tras observar un video difundido sobre el incidente.

De acuerdo con la versión proporcionada por los familiares, uno de los hombres cayó primero a la zanja y el segundo intentó ayudarlo. Los allegados sostienen que en ese momento no existían los muros de protección que actualmente se observan en el sitio.

Piden encontrar los cuerpos

Los familiares manifestaron que buscan confirmar la identidad de las personas que aparecen en las imágenes y solicitaron que las labores de búsqueda continúen hasta localizar a los desaparecidos.

“Tenemos la confianza en Dios que por lo menos rescatemos los cuerpos. Dios quiera que sea así”.

Búsqueda de padre e hijo que cayeron a zanja de Florida Norte; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió con el padre y el hijo desaparecidos en Florida Norte? Cayeron a una zanja de aguas lluvias durante el temporal registrado el 13 de noviembre en Guayaquil. El incidente ocurrió en el sector de Florida Norte, en el noroeste de la ciudad, durante una intensa lluvia. Desde entonces, ambos permanecen desaparecidos y los organismos de emergencia mantienen labores de búsqueda. ❓ ¿Quiénes participan en la búsqueda de los desaparecidos? Bomberos de Guayaquil y buzos del GOE de la Policía Nacional.

Dos unidades de rescate, una grúa y personal especializado realizan inspecciones en la zanja y el sistema de drenaje. Además, dos buzos del Grupo de Operaciones Especiales ingresaron al canal por ambos extremos para ampliar el operativo. ❓ ¿Quiénes serían las personas desaparecidas? Sus familiares las identifican como Ramiro Valero y Mauricio Valero.

Los allegados llegaron desde Vinces, en Los Ríos, y aseguran que las personas observadas en un video del incidente corresponden a sus familiares, desaparecidos desde el viernes tras acudir a una cita médica. ❓ ¿Cómo ocurrió la caída en la zanja de Florida Norte? Según los familiares, uno de los hombres cayó primero y el otro intentó rescatarlo.

La familia sostiene que las imágenes muestran que el adulto mayor cayó a la zanja y que el segundo hombre fue arrastrado por la corriente al intentar ayudarlo. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente. ❓ ¿Por qué los familiares solicitaron reactivar la búsqueda? Porque aún no tienen información sobre el paradero de sus familiares.

Tras buscarlos en hospitales, morgues y otros lugares sin resultados, los allegados pidieron a las autoridades reanudar las labores para localizar a los desaparecidos y confirmar si las personas que aparecen en el video corresponden a sus familiares.

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