Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

La muerte de dos hermanos menores de edad conmocionó a la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Natanael Isaac, de 2 años, e Ilaan Rodrigo, de 10 meses, perdieron la vida dentro de una vivienda familiar en el barrio San José de Pinllo, en la parroquia San Bartolomé de Pinllo.

La Policía Nacional investiga el caso como un presunto doble asesinato. La madre de los niños, una mujer de 25 años, quedó bajo custodia policial luego de que, según el parte de la institución, reconociera ante su progenitora que causó la muerte de sus hijos.

La abuela encontró a los dos niños sin vida

El hallazgo ocurrió cerca de las 15:35 del lunes 16 de noviembre. La abuela materna ingresó a la habitación de su hija para alimentar a sus nietos, pero encontró que los pequeños no respiraban.

La mujer intentó reanimarlos y, al no conseguir una respuesta, pidió ayuda a una vecina. Esta última alertó al ECU 911 para solicitar asistencia de emergencia.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al inmueble y confirmaron la muerte de los dos menores. Durante la primera inspección, los uniformados no observaron heridas externas visibles en los cuerpos.

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La madre reconoció su presunta participación

De acuerdo con el parte policial, la madre habría manifestado ante su progenitora que provocó la muerte de los niños mediante asfixia. La Dinased también reportó que la mujer realizó declaraciones espontáneas sobre su presunta participación en el hecho.

Según el informe preliminar, la sospechosa relacionó lo ocurrido con una situación de presunto maltrato familiar y con el temor de que sus hijos atravesaran circunstancias similares.

Estas declaraciones forman parte de las primeras diligencias. Las autoridades judiciales deberán examinar esos elementos dentro del proceso para determinar las circunstancias del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Dinased investiga el presunto doble asesinato en Ambato

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) intervino en el caso. Los agentes realizaron el levantamiento de los cuerpos durante la tarde del lunes 16 de noviembre, en presencia del fiscal de turno, Lenin Mayorga.

La Policía aprehendió a la madre en el inmueble por la presunta comisión de un delito flagrante. La investigación preliminar apunta a un posible caso de violencia intrafamiliar.

Los cuerpos de Natanael Isaac e Ilaan Rodrigo ingresaron al Centro Forense para las autopsias. Estos exámenes permitirán establecer las causas de las muertes y aportar elementos técnicos a la investigación.

El caso consta inicialmente como asesinato. La responsabilidad penal de la madre deberá determinarse dentro del proceso judicial, mientras las autoridades esclarecen las circunstancias en las que murieron los dos hermanos.

Preguntas sobre el caso

❓ ¿Qué ocurrió con los dos niños encontrados sin vida en Ambato?

Dos hermanos, de 2 años y 10 meses, murieron dentro de una vivienda del barrio San José de Pinllo, en Ambato, provincia de Tungurahua.

Contexto: El hecho ocurrió el lunes 16 de noviembre de 2026. La Policía Nacional investiga el caso como un presunto doble asesinato. Las víctimas fueron identificadas como Natanael Isaac e Ilaan Rodrigo.

❓ ¿Quiénes eran los dos niños que murieron en San Bartolomé de Pinllo?

Los menores fueron identificados como Natanael Isaac, de 2 años, e Ilaan Rodrigo, de 10 meses.

Contexto: Los hermanos vivían en una vivienda familiar del barrio San José de Pinllo, en la parroquia San Bartolomé de Pinllo, en Ambato. Sus cuerpos aparecieron sobre una cama, dentro de una habitación del inmueble.

❓ ¿Quién encontró los cuerpos de los dos niños en Ambato?

La abuela materna encontró a los pequeños sin respuesta cuando ingresó a la habitación para alimentarlos.

Contexto: El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 15:35 del lunes 16 de noviembre. La mujer intentó reanimar a sus nietos y, al no conseguirlo, pidió ayuda a una vecina, quien alertó al ECU 911.

❓ ¿Quién es la principal sospechosa por la muerte de los dos niños en Ambato?

La Policía aprehendió a la madre de los menores, una mujer de 25 años, por su presunta participación en el doble asesinato.

Contexto: Los agentes acudieron a la vivienda familiar tras la alerta de emergencia. La mujer quedó bajo custodia policial en el mismo inmueble, ante la presunción de un delito flagrante.

❓ ¿Qué confesó la madre sobre la muerte de sus dos hijos?

Según el parte policial, la mujer reconoció ante su madre que causó la muerte de los niños mediante asfixia.

Contexto: La Dinased también reportó manifestaciones espontáneas de la sospechosa sobre su presunta participación. Estas declaraciones forman parte de las primeras diligencias y deberán examinarse dentro del proceso judicial.

❓ ¿Qué posible antecedente familiar investiga la Policía en el caso de los niños asesinados en Ambato?

La investigación preliminar apunta a un posible caso de violencia intrafamiliar.

Contexto: Según el reporte policial, la madre habría relacionado el crimen con una situación de presunto maltrato familiar y con el temor de que sus hijos atravesaran circunstancias similares. Las autoridades judiciales deberán analizar estas declaraciones.

❓ ¿En qué condiciones encontraron los cuerpos de los dos hermanos en Ambato?

Los agentes encontraron los cuerpos de los niños sobre una cama, dentro de una habitación de la vivienda familiar, sin heridas externas visibles durante la inspección preliminar.

Contexto: La Policía acudió al inmueble del barrio San José de Pinllo después de la alerta al ECU 911. Los cuerpos ingresaron al Centro Forense para los exámenes correspondientes.

❓ ¿Qué institución investiga el presunto doble asesinato de los niños en Tungurahua?

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) interviene en la investigación junto con la Policía Nacional y la Fiscalía.

Contexto: Los agentes realizaron el levantamiento de los cuerpos durante la tarde del 16 de noviembre, en presencia del fiscal de turno, Lenin Mayorga. El caso consta inicialmente como asesinato.

❓ ¿Qué exámenes permitirán determinar las causas de muerte de los dos niños en Ambato?

Las autopsias en el Centro Forense permitirán establecer las causas de las muertes de Natanael Isaac e Ilaan Rodrigo.

Contexto: Aunque el parte policial recoge la presunta confesión de la madre sobre el uso de asfixia, los resultados forenses aportarán elementos técnicos para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de los hermanos.

❓ ¿Cuál es la situación judicial de la madre de los dos niños fallecidos en Ambato?

La mujer de 25 años fue aprehendida por presunta participación en el doble asesinato y su responsabilidad penal deberá determinarse dentro del proceso judicial.

Contexto: La Policía registró inicialmente el caso como asesinato y mantiene las investigaciones para establecer las circunstancias exactas de las muertes. Las declaraciones de la sospechosa y los resultados de las pericias forenses forman parte de los elementos que deberán examinar las autoridades.

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