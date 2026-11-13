Ataque armado en velorio de niños en Napo deja dos abatidos y tres heridos

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Un ataque armado en velorio de niños en Napo dejó dos presuntos atacantes fallecidos y tres heridos este viernes 13 de noviembre de 2026, tras un enfrentamiento y una persecución policial en la parroquia rural Puerto Napo, cantón Tena. El hecho ocurrió en los exteriores del coliseo de usos múltiples donde familiares y habitantes despedían a los hermanos Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado, de 11 y 8 años, quienes fueron hallados sin vida un día antes tras permanecer desaparecidos desde el 30 de octubre.

Operativo policial tras el ataque armado en velorio de niños en Napo

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la noche del jueves 12 de noviembre se reunió con los familiares de los menores en esa provincia, junto con la gobernadora Denice Ledesma Vargas, para agilizar la entrega de los cuerpos y atender sus inquietudes.

Ante el pedido de una de las familiares, la cartera de Estado dispuso el despliegue permanente de unidades policiales de inteligencia e investigación en el sector con el fin de determinar si existían más implicados en el crimen de los hermanos.

Según el relato del funcionario, horas después sujetos llegaron en un vehículo hasta el lugar de la velación y efectuaron disparos contra los asistentes, quienes resultaron ilesos. “Horas más tarde, llegó un vehículo al lugar del velorio; sacaron armas de fuego y empezaron a disparar. Nuestros equipos estaban en el sitio y se inició un enfrentamiento”, señaló Reimberg. De acuerdo con el reporte policial desde Tena, los disparos se escucharon cerca de las 02:00 desde el otro lado del puente sobre el río Napo.

Persecución en la vía Tena–Puyo y estado de los heridos

Tras repeler la agresión ocurrida durante el ataque armado en velorio de niños en Napo, los uniformados iniciaron una persecución por la vía Tena–Puyo. Durante la huida, el automóvil en el que se movilizaban los sospechosos se accidentó y terminó con múltiples impactos y daños. Como resultado del cruce de balas y del siniestro, dos de los ocupantes fallecieron y otros tres resultaron heridos.

En el procedimiento se decomisó el arma de fuego utilizada para intentar amedrentar a la familia y se incautó el vehículo. Reimberg precisó que los tres heridos —entre los que constan menores de edad según su informe preliminar— permanecen bajo custodia policial y reciben atención médica con pronóstico reservado. Por su parte, el coronel Juan Carlos Mafla indicó que los tres heridos registran antecedentes penales y estarían vinculados con la organización Los Lobos.

Investigación del móvil y detención por el crimen de los hermanos

Consultado sobre las causas del ataque armado en velorio de niños en Napo, el ministro del Interior explicó que las unidades investigativas levantan indicios para establecer si la balacera guarda relación directa con la captura del principal sospechoso del asesinato de los menores.

Flor Aracely y Leodan Bolívar vivían con su madre, Sisa Alvarado, en la comunidad Vista Anzu y desaparecieron el 30 de octubre de 2026 al salir de clases de la Unidad Educativa Elicio Olalla, en el sector Santa Rosa de Tena. Cámaras de seguridad captaron cuando descendieron de un autobús en Puerto Napo y abordaron una motocicleta conducida por un hombre. Tras activarse la Alerta Emilia el 1 de noviembre, sus cuerpos fueron hallados enterrados el jueves 12 de noviembre en el sector de Shalkana, en la vía hacia la parroquia Ahuano. Por esta desaparición y crimen, un juez dictó prisión preventiva contra Jerson Damián Perugachi Grefa.

Tres días de luto provincial en Napo

Los féretros blancos de los dos hermanos arribaron alrededor de la 01:00 de este viernes 13 de noviembre al coliseo de usos múltiples de Puerto Napo, donde decenas de vecinos acompañaron a su madre durante la madrugada y la mañana.

Mediante una resolución administrativa, la Gobernación de Napo expresó sus condolencias a Sisa Alvarado y sus familiares, y declaró tres días de luto provincial desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre de 2026, periodo en el cual la bandera nacional permanecerá izada a media asta en las dependencias gubernamentales.

Te recomendamos