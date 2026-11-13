Prisión preventiva para el sospechoso de la muerte de los niños en Tena, Napo

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Un juez ecuatoriano dictó prisión preventiva contra Jerson Damián Perugachi Grefa, procesado como presunto autor de la muerte de dos hermanos de ocho y once años en Tena, provincia de Napo. La decisión judicial se tomó este viernes 13 de noviembre, un día después de que las autoridades encontraron sin vida a los menores, quienes desaparecieron el pasado 30 de octubre.

Los niños fueron identificados como Flor Aracely Andi Alvarado y Leodan Bolívar Andi Alvarado. Ambos desaparecieron después de salir de su escuela en el sector de Santa Rosa. Tras varios días de búsqueda, la Policía encontró sus cuerpos enterrados, con la ayuda de un can. El caso llevó a las autoridades a detener a un sospechoso que, según el ministro del Interior, John Reimberg, confesó el crimen.

Prisión preventiva para el presunto responsable

La medida judicial recae sobre Jerson Damián Perugachi Grefa, cuya detención anunció el ministro del Interior, John Reimberg. El funcionario publicó una fotografía del sospechoso en su cuenta de la red social X y confirmó que se encontraba bajo custodia.

“Este asesino ya está preso. Conozcan su nombre y su cara”, escribió Reimberg al informar sobre el arresto.

El ministro también aseguró que el detenido confesó su participación en el crimen. Además, señaló que los cuerpos de los dos hermanos estaban enterrados y anunció que seguirá de cerca el proceso judicial para que el sospechoso reciba la máxima sentencia que establece la ley.

La prisión preventiva se dictó mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de los menores. Reimberg indicó que la Policía intensificará las diligencias para determinar si existen más personas involucradas y establecer el motivo del asesinato.

Los videos que llevaron a la captura del sospechoso

La investigación policial también tomó en cuenta grabaciones que las fuerzas de seguridad encontraron después de la denuncia por desaparición. En esos videos aparecen Flor y Leodan a bordo de una motocicleta. Esa fue la última imagen que las autoridades tuvieron de los niños con vida.

El jefe de la Policía de Napo, Juan Carlos Mafla, explicó que los agentes localizaron al presunto responsable después de recibir información sobre su paradero. Según el comandante, el detenido reúne las características del hombre que aparece en las grabaciones junto a los menores.

En el video, una persona lleva a los hermanos en una motocicleta y se marcha con ellos con rumbo desconocido.

La Fiscalía informó el 1 de noviembre que activó la Alerta Emilia para localizar a los niños. Este mecanismo permite coordinar la búsqueda de menores desaparecidos en situaciones de alto riesgo. La alerta se mantuvo hasta que las autoridades comunicaron el hallazgo de los cuerpos.

El caso ocurre en medio de la crisis de violencia que atraviesa Ecuador. Desde 2024, el presidente Daniel Noboa mantiene declarado un conflicto armado interno para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que atribuye el aumento de la violencia.

La medida estuvo acompañada de sucesivos estados de excepción y toques de queda nocturnos en algunas de las zonas más violentas del país. Sin embargo, Ecuador cerró 2025 con un récord de 9 284 asesinatos.

Este asesino de niños ya está preso. Conozcan su nombre y su cara: Jerson Damián Perugachi Grefa. https://t.co/Dz2iHSHFws — John Reimberg (@JohnReimberg) November 12, 2026

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