Se activa la Alerta Emilia para Flor y Leodan Andi en Napo

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

Un operativo de emergencia se encuentra desplegado en la Amazonía ecuatoriana tras confirmarse la desaparición de dos escolares en la provincia de Napo. Frente al escenario de vulnerabilidad, las autoridades confirmaron que se activa la Alerta Emilia para coordinar la localización y rescate de los hermanos Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado, de 11 y 8 años, respectivamente, quienes fueron vistos por última vez al culminar su jornada de clases en el cantón Tena el pasado viernes 30 de octubre de 2026.

Alerta Emilia moviliza la búsqueda de dos menores en Napo

Los dos niños desaparecieron luego de abandonar su centro educativo en Santa Rosa.

El reporte oficial señala que ambos escolares salieron de las instalaciones de la Unidad Educativa Elicio Olalla aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Sin embargo, los dos menores de edad nunca llegaron a su vivienda, por lo que su hora formal de desaparición quedó registrada a las 11:00.

#AlertaEmilia | #Napo: 🚨 ¡Ayúdanos a encontrarlos! Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado fueron vistos por última vez en el sector de #SantaRosa, cantón #Tena. Si tienes información sobre su paradero comunícate al 9-1-1 o al 1-800 DELITO (335486).#DesaparecidosEcuador pic.twitter.com/tojFvXrqn8 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 1, 2026

Desde ese instante se desconoce por completo su paradero, lo que motivó que la Alerta Emilia entrara en vigencia de manera inmediata para desplegar acciones de rastreo en todo el sector de Santa Rosa y sus alrededores.

Rasgos físicos y vestimenta de Flor Aracely Andi Alvarado

La niña de 11 años vestía ropa deportiva y calzado blanco al salir del plantel.

De acuerdo con la ficha técnica de búsqueda emitida, Flor Aracely Andi Alvarado tiene 11 años de edad, es de sexo femenino, tiene una estatura de 1,50 metros, tez trigueña, ojos negros y cabello de color negro. El documento precisa que la menor no registra ningún tipo de enfermedad o discapacidad.

Al momento de su desaparición en Tena, vestía una camiseta de color blanco, zapatos blancos y pantalón deportivo.

Características de Leodan Bolívar Andi Alvarado

El niño de 8 años fue visto por última vez junto a su hermana en Santa Rosa.

Por su parte, Leodan Bolívar Andi Alvarado, de 8 años de edad y sexo masculino, presenta una contextura física con estatura de 1,30 metros, color de piel trigueña, ojos negros y cabello negro. Al igual que su hermana, no tiene ninguna condición médica ni discapacidad reportada.

El reporte señala que el infante llevaba puesta una camiseta de color blanco, pantalón clasificado con otros colores y zapatos de color blanco cuando salió de la unidad educativa.

¿Cómo funciona la Alerta Emilia?

El mecanismo integra a entidades públicas, medios de comunicación y ciudadanía.

La Alerta Emilia constituye una herramienta de emergencia diseñada específicamente para ubicar y rescatar a niñas, niños y adolescentes en situación de alto riesgo. Bajo la premisa de que cada minuto cuenta, los parámetros de rescate establecen que mientras más rápido actúen los organismos de respuesta, mayores serán las posibilidades de encontrar con vida a quienes han desaparecido.

El protocolo demanda una articulación coordinada entre instituciones del Estado, medios informativos y la población.

Canales habilitados para entregar información ciudadana

Las líneas gratuitas y confidenciales receptan pistas sobre los dos menores.

Para aportar datos que permitan dar con la ubicación de Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado, la ciudadanía puede comunicarse de forma inmediata y confidencial a través de la línea de auxilio 9-1-1.

Asimismo, se encuentra habilitado el número telefónico 1-800 DELITO (335486) para receptar cualquier reporte o indicio sobre el paradero de los menores en la provincia de Napo o en cualquier punto del territorio nacional.

Preguntas frecuentes

❓ ¿En qué circunstancias se dio la desaparición cuando la Alerta Emilia moviliza la búsqueda de dos menores en Napo?

Ocurrió el viernes 30 de octubre de 2026, alrededor de las 10:30, al salir de la Unidad Educativa Elicio Olalla en Santa Rosa, cantón Tena.

En el marco de las acciones donde la Alerta Emilia moviliza la búsqueda de dos menores en Napo, los dos hermanos salieron de su jornada escolar habitual pero nunca arribaron a su vivienda. La hora formal de desaparición se fijó a las 11:00 en la parroquia Santa Rosa. Desde ese momento, familiares y unidades especializadas desplegaron recorridos en la zona para ubicar indicios sobre su paradero.

❓ ¿Qué datos físicos constan en los rasgos físicos y vestimenta de Flor Aracely Andi Alvarado?

Tiene 11 años, 1,50 m de estatura, piel trigueña, ojos y cabello negros, sin discapacidad y vestía camiseta y zapatos blancos.

De acuerdo con la ficha oficial de rasgos físicos y vestimenta de Flor Aracely Andi Alvarado, la niña no presenta problemas de salud preexistentes. Al salir de la escuela llevaba camiseta blanca, calzado blanco y un pantalón de tonalidad diversa. Las autoridades solicitan a los pobladores de Napo comunicar cualquier avistamiento de la menor en terminales o caminos rurales.

❓ ¿Qué información se detalla en las características de Leodan Bolívar Andi Alvarado?

Infante de 8 años, estatura de 1,30 metros, tez trigueña, cabello y ojos negros, sin discapacidad, con camiseta y zapatos blancos.

En el reporte emitido sobre las características de Leodan Bolívar Andi Alvarado, se especifica que el menor de 8 años se encontraba en compañía de su hermana al momento de retirarse de clases. Su indumentaria deportiva coincidía con la ropa escolar blanca reportada por sus allegados. La fotografía del niño fue incorporada al afiche de búsqueda para su reconocimiento público inmediato.

❓ ¿Cuál es el objetivo principal sobre cómo funciona el protocolo de rescate ante situaciones de alto riesgo?

Localizar a niñas, niños y adolescentes en alto riesgo mediante la coordinación inmediata de instituciones, medios y ciudadanía.

Los lineamientos sobre cómo funciona el protocolo de rescate ante situaciones de alto riesgo remarcan que el factor tiempo es indispensable para garantizar la integridad de los menores. La difusión masiva busca generar alertas tempranas en la comunidad para aumentar las probabilidades de rescate con vida. El compromiso ciudadano resulta clave para proporcionar reportes oportunos y verificados.

❓ ¿Cuáles son las líneas habilitadas según los canales habilitados para entregar información ciudadana?

La línea de emergencias 9-1-1 y el teléfono anónimo 1-800 DELITO (335486).

Bajo los canales habilitados para entregar información ciudadana, los ciudadanos pueden llamar sin costo para aportar datos sobre el paradero de los dos hermanos. La plataforma asegura confidencialidad absoluta a quienes entreguen testimonios o pistas verificables en Napo o en provincias aledañas. Los equipos de campo verifican en tiempo real cada comunicación recibida.

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