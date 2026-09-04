Activan Alerta Emilia por desaparición de Sandy Fernanda Tseman Shakaim en Morona Santiago

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Policía activaron la Alerta Emilia por la desaparición de Sandy Fernanda Tseman Shakaim, de 7 años, en Morona Santiago, este viernes 4 de septiembre de 2026.

La Alerta Emilia por Sandy Fernanda Tseman Shakaim en Morona Santiago

Sandy Fernanda Tseman Shakaim desapareció el 2 de septiembre de 2026 en el cantón Sucúa, Morona Santiago.

El Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado activaron una Alerta Emilia por la desaparición de Sandy Fernanda Tseman Shakaim, de 7 años, en la provincia de Morona Santiago.

La menor desapareció el 2 de septiembre de 2026 en el cantón Sucúa.

Según la información difundida por la Fiscalía, la niña de nombres Sandy Fernanda Tseman Shakaim salio de su domicilio desde el dia 2 de septiembre de 2026, en compania de su hermana de 13 años.

Sus familiares se percataron de su ausencia durante el transcurso del dia.

Policía mantiene la búsqueda de la niña

Tras conocerse la desaparición, las unidades especializadas de la Policía Nacional mantienen activo el protocolo de búsqueda prioritaria a escala nacional.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía proporcionar información que permita establecer el paradero de Sandy Fernanda y contribuir con las labores de búsqueda.

¿Cómo ayudar en la búsqueda de Sandy Fernanda?

Las personas que tengan información oficial sobre el paradero de la niña pueden comunicarse de inmediato a la línea gratuita 1800 DELITO (335486).

Las autoridades también recomiendan compartir únicamente los afiches oficiales difundidos por cuentas institucionales del Estado, con el objetivo de evitar la circulación de información falsa o no verificada sobre el caso.

¿Qué es la Alerta Emilia y cómo funciona?

La Alerta Emilia es un sistema de emergencia rápida creado en Ecuador en 2018 para la búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se consideran en alto riesgo.

El programa se inspiró en el modelo de Alerta Amber y se diseñó con apoyo del International Centre for Missing & Exploited Children (Icmec) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés).

El mecanismo se basa en la difusión inmediata de la alerta en un radio aproximado de 200 kilómetros, principalmente a través de Facebook e Instagram, con el objetivo de amplificar el alcance de la búsqueda en las primeras horas.

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