Localizan a menor con autismo tras activación de Alerta Emilia en Loja

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

La Alerta Emilia se activó la tarde del viernes 19 de diciembre de 2025 para la búsqueda de Ronny Nikolas Camacho Apolo, un niño de seis años diagnosticado con autismo, cuyo paradero se desconocía en el cantón Puyango, provincia de Loja. La difusión del caso movilizó a instituciones del Estado y a cientos de usuarios en redes sociales.

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Según la información oficial, el menor desapareció alrededor de las 14:00 en el barrio El Paraíso. Horas después, el Ministerio del Interior difundió la alerta a través de canales digitales, con el llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con datos que permitan ubicarlo.

Alerta Emilia se activó tras desaparición de menor en Loja

El aviso incluyó la fotografía del niño, datos generales y el número 1800-DELITO para receptar información. La publicación se replicó de forma masiva en Facebook e Instagram, lo que amplificó el alcance del mensaje dentro y fuera de la provincia de Loja.

La condición de salud del menor incrementó la preocupación entre familiares y autoridades, ya que los protocolos de la Alerta Emilia priorizan los casos en los que existe un riesgo inminente para la integridad de niñas, niños y adolescentes.

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Ministerio del Interior confirmó que el niño fue localizado

La mañana de este sábado 20 de diciembre, el Ministerio del Interior informó, a través de su cuenta oficial de Instagram, que Ronny Nikolas Camacho Apolo fue localizado. La entidad no detalló las circunstancias del hallazgo.

Tras el anuncio, decenas de usuarios expresaron mensajes de alivio y agradecimiento en redes sociales, donde destacaron la rápida difusión del caso y la efectividad del sistema de alerta.

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¿Qué es la Alerta Emilia y cómo funciona en Ecuador?

La Alerta Emilia es un sistema de emergencia rápida para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que se encuentran en alto riesgo. Ecuador implementó este mecanismo en 2018, inspirado en el modelo internacional Alerta Amber.

El programa se desarrolló en colaboración con el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) y UNICEF. Su objetivo es coordinar acciones inmediatas para la localización oportuna de menores desaparecidos.

La alerta se difunde de forma inmediata en un radio aproximado de 200 kilómetros, principalmente a través de Facebook e Instagram. Esta estrategia ha permitido una respuesta ciudadana ágil y ha contribuido a la resolución de varios casos en el país.

Instituciones coordinan acciones para búsqueda inmediata

El sistema contempla una instancia de coordinación operativa nacional, integrada por el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Estas entidades organizan y ejecutan las acciones necesarias para la operación del programa, desde la activación de la alerta hasta el cierre del caso una vez localizado el menor.