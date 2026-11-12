Navila D., su madre y su padrastro son procesados en el Caso La Reina

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Un juez dictó orden de prisión preventiva este jueves 12 de noviembre de 2026 contra la exfuncionaria municipal y exreina de Guayaquil Navila D., tras ser vinculada junto con su madre y su padrastro al Caso La Reina, expediente en el que se investiga el presunto delito de lavado de activos. En la misma audiencia telemática, reinstalada a las 16:23 y resuelta cerca de las 16:40, el magistrado dispuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para Cynthia B. y José E., madre y padrastro de la procesada, respectivamente. Con esta resolución, el proceso suma cinco personas naturales y una persona jurídica vinculadas a la instrucción fiscal.

Medidas cautelares dispuestas en el Caso La Reina

La vinculación formal de las tres personas naturales y una empresa dentro del Caso La Reina se concretó luego de que el juez analizara los elementos de convicción expuestos y los argumentos de las partes procesales. Mientras Navila D. deberá cumplir prisión preventiva, Cynthia B. y José E. enfrentarán la instrucción fiscal bajo medidas alternativas de presentación periódica y prohibición de salida del territorio nacional.

Movimientos financieros de 1,27 millones de dólares bajo análisis

Según los detalles difundidos por la Fiscalía General del Estado, el Caso La Reina se originó a partir de un reporte de operaciones inusuales e injustificadas remitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El informe examinó los movimientos bancarios ejecutados entre 2020 y marzo de 2023 por Navila D. y su entorno familiar.

En mayo de 2023 se creó la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, dependencia a la que Navila D. ingresó como funcionaria. De acuerdo con el análisis financiero incorporado al expediente, a partir de ese año se registraron incrementos significativos en sus flujos económicos, alcanzando ingresos superiores a 1,27 millones de dólares durante el periodo auditado. Del total examinado, el 45,66% correspondería a depósitos o recursos recibidos que presentan una diferencia sin justificación legal.

Vínculos empresariales y depósitos de su entorno familiar

Dentro de la investigación del Caso La Reina, los peritajes financieros señalan que Navila D. habría recibido recursos económicos de Aquiles A. a través de la empresa Ternape Petroleum S.A. Paralelamente, la indagación detectó transferencias y depósitos provenientes de su círculo familiar directo: su madre, Cynthia B., habría depositado más de 307 000 dólares en efectivo, mientras que su padrastro, José E., registraría transferencias y movimientos de fondos sin que exista una relación comercial o laboral comprobada.

Compra de vehículos de alta gama y omisiones ante Contraloría

Entre los elementos de convicción presentados ante el juez constan adquisiciones de bienes muebles, inmuebles y vehículos de alta gama cancelados mediante pagos en efectivo y transferencias fraccionadas. Según la investigación fiscal del Caso La Reina, dichos activos habrían sido omitidos en las declaraciones patrimoniales que la exfuncionaria presentó ante la Contraloría General del Estado.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué medidas cautelares dictó el juez en el Caso La Reina?

Dictó prisión preventiva contra Navila D., mientras que para su madre, Cynthia B., y su padrastro, José E., ordenó prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

En el apartado Medidas cautelares dispuestas en el Caso La Reina, se detalla que la resolución se tomó este jueves durante la reinstalación telemática de la audiencia de vinculación. Con la inclusión de estas tres personas naturales y una jurídica, el proceso suma cinco personas naturales y una empresa procesadas por presunto lavado de activos.

❓ ¿Qué monto se investiga por presunto lavado de activos en el Caso La Reina?

La Fiscalía investiga movimientos financieros superiores a 1,27 millones de dólares que presentan diferencias sin justificación legal.

De acuerdo con la sección Movimientos financieros de 1,27 millones de dólares bajo análisis, el caso inició tras un reporte de operaciones inusuales de la UAFE que analizó transacciones entre 2020 y marzo de 2023. Tras su ingreso en mayo de 2023 a la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, el 45,66 % de sus ingresos correspondería a depósitos o recursos recibidos sin respaldo legal.

❓ ¿Qué movimientos financieros involucran al entorno familiar y empresarial de Navila D.?

Su madre habría depositado más de 307.000 dólares en efectivo, su padrastro registra transferencias sin relación comercial comprobada y se detectaron recursos de Aquiles A. vía Ternape Petroleum S.A.

Según se explica en Vínculos empresariales y depósitos de su entorno familiar, estos hallazgos forman parte del análisis financiero sustanciado en la instrucción fiscal. Las transacciones conectan tanto a los familiares directos vinculados en la audiencia como a transferencias provenientes de dicha compañía.

❓ ¿Qué bienes fueron detectados en la investigación contra Navila D.?

Se identificaron compras de bienes muebles, inmuebles y vehículos de alta gama pagados en efectivo y mediante transferencias fraccionadas.

Conforme consta en el bloque Compra de vehículos de alta gama y omisiones ante Contraloría, estos elementos de convicción sustentaron el pedido de medidas cautelares. De acuerdo con la investigación, los bienes adquiridos habrían sido omitidos en las declaraciones patrimoniales entregadas a la Contraloría General del Estado.

❓ ¿Quiénes son los nuevos vinculados en el Caso La Reina?

Son tres personas naturales —Navila D., su madre Cynthia B. y su padrastro José E.— y una persona jurídica.

Bajo el apartado Medidas cautelares dispuestas en el Caso La Reina, se precisa que la audiencia de vinculación fue reinstalada a las 16:23 de este jueves y las resoluciones se notificaron a las 16:40. La causa se sustancia bajo el tipo penal de presunto lavado de activos.

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