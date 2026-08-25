Caso La Reina, estos movimientos financieros vincularían a Aquiles Alvarez con Navila Dieb

La Fiscalía General del Estado difundió nuevos elementos de la investigación del denominado caso La Reina, en el que analiza los movimientos financieros de la exfuncionaria municipal y exreina, Navila D. B. y sus hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., procesados por el presunto delito de lavado de activos, y los supuestos vínculos con Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil.

La supuesta vinculación entre Aquiles Alvarez y Navila Dieb en el análisis de los movimientos financieros del caso La Reina

La Fiscalía General del Estado difundió nuevos elementos de la investigación del denominado caso La Reina, en el que analiza los movimientos financieros de Navila D. B. y sus hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., procesados por el presunto delito de lavado de activos.

Según la institución, la investigación revisa depósitos, transferencias, cheques y adquisiciones de bienes registradas entre 2020 y marzo de 2026, con el objetivo de establecer el origen y destino de los recursos que forman parte del expediente.

Fiscalía analiza depósitos y transferencias entre los hermanos

De acuerdo con la información presentada por Fiscalía, David Aaron D. B. habría registrado acreditaciones por 148 901 dólares entre 2020 y 2022. Del total, 102 050 dólares, equivalente al 68,54 %, corresponderían a acreditaciones sin ordenantes ni depositantes identificados.

La investigación también señala que, durante 2023, David Aaron D. B. habría realizado depósitos en efectivo por 93 400 dólares a favor de su hermana Navila Dieb.

En el caso de Farid Antuan D. B., Fiscalía sostiene que sus movimientos financieros habrían superado los ingresos declarados como empleado, que oscilarían entre 2 500 dólares y 9 100 dólares anuales.

Según la investigación, Farid Antuan D. B. habría transferido 21 776,60 a Navila D. B. y recibido de ella 33 743,62 dólares. Además, habría recibido depósitos en efectivo de hasta 4 999 dólares mediante intermediarios sin ingresos ni Registro Único de Contribuyentes (RUC) declarado.

Fiscalía agrega que esos montos se habrían mantenido por debajo de los umbrales de control y que también identificó 9 998 dólares en transferencias provenientes de personas desconocidas. En otro movimiento, el procesado habría transferido 15 000 dólares en un solo día.

Los movimientos financieros que vincularían a Aquiles Alvarez con Navila Dieb

La Fiscalía informó que identificó cinco cheques de 10 000 dólares cada uno, por un total de 50 000 dólares, pagados entre el 28 de abril y el 2 de mayo de 2023.

Según la investigación, al día siguiente del primer pago se habría emitido una factura por la compra de un vehículo valorado en 40 000 dólares.

La institución también señaló que, a través de Ternape Petroleum S. A., detectó movimientos a favor de Navila Dieb por 53 450 dólares entre 2020 y 2023.

Además, el expediente incluye facturas por concepto de material promocional y registros de salidas del país hacia Argentina y México en fechas coincidentes con algunos de los movimientos financieros analizados.

Fiscalía indicó también que Navila Dieb habría recibido transferencias de aproximadamente 25 funcionarios públicos del Municipio de Guayaquil, por un monto total de 66 845 dólares.

Cheques y depósitos también son parte de la investigación

En relación con David Aaron D. B., Fiscalía sostiene que desde 2020 habría recibido cheques y depósitos por miles de dólares de quien entonces era la principal autoridad municipal, sin que se haya identificado una relación laboral o comercial formalizada.

Entre los movimientos incorporados al expediente consta un cheque de Aquiles Alvarez por 26 250 dólares recibido por David Aaron D. B. y una devolución de 37 500 dólares realizada al año siguiente, sin que se haya identificado relación laboral o comercial formalizada.

Compra de vehículos e inmuebles bajo análisis

La investigación también incorpora movimientos relacionados con la adquisición de bienes.

Fiscalía informó que, antes de las transferencias destinadas a la compra de vehículos SUV eléctricos, se registraron depósitos por 36 000 dólares y 9 000 dólares provenientes de David Aaron D. B. a favor de Navila D. B.

Asimismo, la institución señaló que los procesados habrían intervenido financieramente en la adquisición de inmuebles en Puerto Mocolí, en Samborondón, por un valor de 335 320 dólares.

Investigación continúa en etapa procesal

La información difundida por la Fiscalía forma parte de la investigación del caso La Reina y corresponde a los elementos expuestos por el Ministerio Público dentro del proceso penal por presunto lavado de activos.

La investigación continúa para determinar el origen y destino de los recursos analizados en el expediente. La instrucción Fiscal durará 90 días.

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