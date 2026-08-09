Estos son los casos judiciales que enfrenta Aquiles Alvarez

Una condena de primera instancia el pasado 3 de agosto de 2026, un juicio a la espera de sentencia y una causa que aún debe superar la etapa preparatoria resumen el escenario judicial de Aquiles Alvarez. El Alcalde de Guayaquil figura entre los procesados en los casos Grillete, Triple A y Goleada, que investigan hechos distintos, aunque mantienen conexiones entre sí.

El avance más reciente se produjo en el caso Grillete, en el que Alvarez recibió una condena que todavía puede ser apelada. Mientras tanto, el Tribunal del caso Triple A entró en deliberación y la audiencia preparatoria de Goleada fue convocada nuevamente para agosto.

Alvarez permanece privado de libertad en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. La sentencia dictada en su contra aún no está ejecutoriada, por lo que no ha perdido su condición de alcalde de Guayaquil.

Caso Grillete tiene una condena de primera instancia

El Tribunal de Garantías Penales de Durán declaró culpable a Aquiles Alvarez, el 3 de agosto de 2026, como autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Los jueces le impusieron tres años de prisión, una multa equivalente a diez salarios básicos unificados, disculpas públicas y la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de circulación nacional.

El proceso surgió de la medida cautelar ordenada en abril de 2025 dentro del caso Triple A. En esa causa, Alvarez debía portar permanentemente un dispositivo de vigilancia electrónica.

Durante el allanamiento realizado en su domicilio el 10 de febrero de 2026, como parte del caso Goleada, los agentes constataron que el alcalde no llevaba colocado el grillete. La Fiscalía sostuvo que Alvarez retiró el dispositivo sin autorización judicial y presentó, entre sus elementos, una pericia que detectó la ausencia de un tornillo de seguridad.

Los argumentos y la condena a Aquiles Alvarez

La defensa argumentó que el equipo tuvo fallas técnicas, que el sistema no generó una alerta de ‘pulsera quitada’ y que Alvarez no tuvo intención de incumplir la medida. El Tribunal, sin embargo, consideró probado que conocía la obligación de usar permanentemente el dispositivo y que se encontraba sin este durante el operativo.

La condena no está en firme. Los abogados anunciaron que apelarán después de recibir la sentencia escrita. Una Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas deberá resolver si confirma, modifica o revoca el fallo. La sentencia y sus efectos fueron detallados tras la decisión del Tribunal.

Caso Triple A espera la decisión del Tribunal

El caso Triple A se encuentra en una etapa más avanzada que Goleada. La audiencia de juicio concluyó el 2 de agosto de 2026 y el Tribunal entró en deliberación para definir si declara culpables o ratifica la inocencia de los procesados.

La investigación comenzó en julio de 2024 a partir de una denuncia sobre presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles. La Fiscalía sostiene que varias empresas habrían adquirido diésel subsidiado y lo habrían desviado hacia segmentos, zonas fronterizas o actividades para las cuales no estaba destinado.

Aquiles Alvarez fue vinculado al proceso en abril de 2025. La acusación fiscal lo relaciona con Copedesa, empresa de la que fue gerente y representante legal, y con operaciones que habrían permitido la comercialización irregular de combustible.

Durante sus alegatos finales, la Fiscalía aseguró que entre 2020 y 2024 se habrían desviado más de 22 millones de galones y calculó un presunto perjuicio de aproximadamente 61 millones de dólares para el Estado.

La fiscal Ruth Amoroso solicitó seis años y nueve meses de prisión para Alvarez, al considerar agravantes, además de una multa de 12 salarios básicos unificados. También pidió la disolución de las seis empresas procesadas y una reparación integral por el presunto perjuicio.

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La defensa negó la existencia del delito, cuestionó las pruebas presentadas y solicitó que se ratifique la inocencia de Alvarez. Hasta este viernes 7 de agosto, el Tribunal no había anunciado su resolución. El proceso permanece en deliberación tras los alegatos de cierre.

Caso Goleada volverá a audiencia en agosto

La Fiscalía investiga a 17 personas naturales y nueve empresas por el supuesto delito de lavado de activos.

La causa comenzó con los allanamientos ejecutados el 10 de febrero de 2026. Inicialmente, la Fiscalía formuló cargos por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, pero en mayo reformuló la imputación a lavado de activos.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los procesados habrían integrado una estructura empresarial relacionada con la adquisición y comercialización de diésel subsidiado. Parte del combustible, que debía ser destinado a embarcaciones de bandera nacional, habría sido desviada hacia embarcaciones internacionales para venderlo sin subsidio.

La acusación también señala la presunta utilización de empresas domiciliadas en Panamá para simular obligaciones, omitir ingresos y aparentar gastos. En el expediente constan Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier, otros familiares, personas relacionadas con las compañías y nueve personas jurídicas. La Fiscalía mantiene una cronología del caso y de las vinculaciones.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio debía instalarse el 5 de agosto, pero fue declarada fallida por la ausencia del abogado de uno de los procesados. El juez Jairo García impuso una multa al defensor y ordenó la presencia de la Defensoría Pública para evitar otro aplazamiento.

La nueva convocatoria comprende jornadas entre el 11 y el 28 de agosto, desde las 09:00, bajo modalidades presencial y virtual. En esta etapa, la Fiscalía presentará su acusación y las defensas expondrán sus objeciones antes de que el juez decida quiénes serán llamados a juicio. La nueva programación fue fijada después de la audiencia fallida.

Los casos en los que se investiga a Aquiles Alvarez; preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tres casos judiciales que enfrenta Aquiles Alvarez? Aquiles Alvarez figura como procesado en los casos Grillete, Triple A y Goleada.

Los tres expedientes investigan hechos distintos y se encuentran en etapas diferentes: Grillete tiene una condena de primera instancia, Triple A está a la espera de una decisión del Tribunal y Goleada debe avanzar en la etapa preparatoria de juicio. ¿Qué ocurrió con Aquiles Alvarez en el caso Grillete? El 3 de agosto de 2026, un Tribunal de Garantías Penales de Durán lo declaró culpable como autor directo del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

La sentencia establece tres años de prisión, una multa equivalente a diez salarios básicos unificados, disculpas públicas y la publicación de la parte resolutiva. El fallo todavía puede ser apelado y no está ejecutoriado. ¿En qué estado se encuentra el caso Triple A? El juicio concluyó el 2 de agosto de 2026 y el Tribunal se encuentra en deliberación.

La Fiscalía pidió seis años y nueve meses de prisión para Alvarez y sostuvo que entre 2020 y 2024 se habrían desviado más de 22 millones de galones de combustible, con un presunto perjuicio cercano a 61 millones de dólares. Hasta este 7 de agosto no se había anunciado una resolución. ¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Goleada? La Fiscalía investiga a 17 personas naturales y nueve empresas por presunto lavado de activos.

La hipótesis sostiene que habría existido una estructura empresarial relacionada con la adquisición y comercialización de diésel subsidiado y el supuesto uso de empresas domiciliadas en Panamá para simular obligaciones, omitir ingresos y aparentar gastos. ¿Qué sigue en los tres procesos contra Aquiles Alvarez? En Grillete, la defensa anunció que apelará una vez que reciba la sentencia escrita. Sobre el caso Triple A, corresponde esperar la decisión del Tribunal.

En Goleada, deberá desarrollarse la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, etapa en la que la Fiscalía presentará su acusación y el juez decidirá quiénes serán llamados a juicio.

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