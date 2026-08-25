Lo que se sabe del caso La Reina y su relación con Aquiles Alvarez

La Fiscalía investiga un supuesto delito de lavado de activos en el caso La Reina. La causa analiza operaciones financieras relacionadas con Navila D. B. y sus hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B.

La información divulgada señala que más de 1,2 millones de dólares y 18 viajes al exterior forman parte de las indagaciones. David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. están procesados, mientras que Navila D. B. no fue localizada durante los operativos ejecutados en agosto de 2026.

Una alerta de la UAFE dio inicio a la investigación

El caso se originó a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El análisis comprende operaciones realizadas entre 2020 y marzo de 2026. La Fiscalía busca establecer el origen y la circulación de los recursos relacionados con los tres hermanos.

Durante ese periodo se identificó el ingreso de 1 293 016,29 dólares al sistema financiero nacional. También se registraron 683 894,42 dólares en movimientos entre cuentas.

#CasoLaReina | #FiscalíaEc investiga un presunto delito de #LavadoDeActivos. Te explicamos los puntos clave de la causa en la que están procesados los hermanos David y Farid D. B., así como el vínculo que habrían tenido con autoridades del Municipio de #Guayaquil.



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La información difundida no precisa los destinos de los 18 viajes al exterior ni su relación específica con los movimientos económicos investigados.

Fiscalía compara ingresos declarados y movimientos bancarios

Uno de los elementos incorporados al caso es una comparación entre los ingresos declarados ante el Servicio de Rentas Internas y los valores ingresados al sistema financiero entre 2020 y 2025.

En 2020 se declararon 2 878 dólares, mientras que los ingresos bancarios alcanzaron 10 935 dólares. Para 2021, los valores fueron de 27 397 dólares ante el SRI y 37 022 dólares en el sistema financiero.

La diferencia aumentó en 2022, cuando se reportaron 33 039 dólares ante la autoridad tributaria y 376 525 dólares en cuentas bancarias.

En 2023, el registro presentado por la Fiscalía muestra 40 488 dólares declarados y 440 781 dólares ingresados al sistema financiero. Para 2024, la comparación fue de 51 922 dólares frente a 182 267 dólares.

En 2025 constan 30 071 dólares declarados ante el SRI y 224 853 dólares registrados en el sistema financiero.

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El cargo municipal y los movimientos investigados

En mayo de 2023 se creó la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil. Navila D. B. ingresó como funcionaria de esa dependencia.

A partir de ese periodo, la investigación identificó un supuesto incremento en los movimientos financieros de los tres hermanos.

La Fiscalía sostiene que Navila D. B. habría recibido recursos de Aquiles Alvarez. mediante Ternape Petroleum S. A. La información difundida no detalla los montos ni las operaciones específicas atribuidas a esa relación financiera.

David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., por su parte, habrían movilizado e inyectado recursos que se analizan dentro de la investigación por supuesto lavado de activos.

La causa también examina elementos relacionados con los supuestos delitos de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.

Dos procesados tienen prisión preventiva

El 5 de agosto de 2026, la Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos. Los procedimientos incluyeron allanamientos, incautaciones y retención de vehículos.

Navila D. B. no fue localizada durante los operativos. Un juez dictó prisión preventiva contra David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B.

También se dispuso la retención de cuentas por 94 598 dólares correspondientes a David Aaron D. B. y por 21 176 dólares relacionados con Farid Antuan D. B.

La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días. Durante ese periodo continuará el análisis de los movimientos financieros y de los demás elementos incorporados al caso.

Lo que se sabe del caso La Reina y Aquiles Alvarez; preguntas frecuentes

❓¿Qué investiga la Fiscalía en el caso La Reina? La Fiscalía investiga un supuesto delito de lavado de activos relacionado con operaciones financieras de Navila D. B. y sus hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B.

La causa también analiza elementos vinculados con supuestos delitos de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito. ❓¿Cuánto dinero está bajo análisis en el caso La Reina? La investigación identificó el ingreso de 1 293 016,29 dólares al sistema financiero nacional entre 2020 y marzo de 2026.

Además, constan 683 894,42 dólares en movimientos entre cuentas durante el periodo analizado. ❓¿Qué diferencias encontró la Fiscalía entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios? La información incorporada al expediente muestra diferencias entre los valores declarados ante el SRI y los montos registrados en el sistema financiero entre 2020 y 2025.

Uno de los mayores contrastes aparece en 2023, cuando constan 40 488 dólares declarados frente a 440 781 dólares ingresados al sistema financiero. ❓¿Qué relación se investiga entre Navila D. B. y Aquiles Alvarez? La Fiscalía sostiene que Navila D. B. habría recibido recursos de Aquiles A. H. mediante Ternape Petroleum S. A.

La información difundida no detalla los montos ni las operaciones específicas atribuidas a esa supuesta relación financiera, por lo que esos elementos deberán determinarse dentro de la investigación. ❓¿Cuál es la situación judicial de los investigados en el caso La Reina? David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. están procesados y tienen prisión preventiva. Navila D. B. no fue localizada durante los operativos ejecutados en agosto de 2026.

La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, periodo en el que continuarán las diligencias y el análisis de los movimientos financieros.

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