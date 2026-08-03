Caso Triple A entra en etapa de deliberación y Tribunal definirá el fallo para Aquiles Alvarez y 21 procesados

El futuro judicial de las 22 personas naturales y jurídicas procesadas en el caso Triple A quedó en manos del Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado. La audiencia de juicio terminó después de las 21:00 horas del domingo 2 de agosto de 2026, tras una jornada que se extendió por más de 12 horas.

Los jueces Jorge Sánchez Pico, Clara Soria y Víctor Barahona iniciarán la deliberación antes de emitir su decisión. Una vez concluido ese análisis, el Tribunal notificará mediante una providencia escrita la fecha y hora de la audiencia en la que comunicará oralmente el veredicto.

Alcalde Aquiles Alvarez entre los procesados del caso Triple A

Entre los procesados se encuentra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. El caso investiga una presunta comercialización ilegal de combustibles subsidiados registrada entre 2020 y 2024.

Los últimos testimonios del juicio

La diligencia comenzó a las 08:30 horas con el testimonio pendiente de Juan Alberto Santana Carrillo. También se recibió la declaración voluntaria del procesado Juan Dionisio Araujo Saldarriaga.

Sin embargo, Nicole Bermúdez Peña, convocada como testigo por la defensa de Aquiles Alvarez, no compareció. El Tribunal informó que la Policía Nacional no logró ubicarla.

Estas intervenciones completaron la presentación de pruebas dentro de un juicio que se desarrolló durante más de cuatro meses e incluyó testimonios, documentos y pericias técnicas.

#CasoTripleA | #FiscalíaEc expuso su alegato de clausura ante el Tribunal de la causa. Durante su intervención, fundamentó su acusación en las pruebas testimoniales, periciales y documentales practicadas durante el juicio.



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Fiscalía pide pena máxima y reparación millonaria

Después de cerrar la etapa probatoria, la Fiscalía General del Estado presentó su alegato final y solicitó que los procesados sean declarados culpables del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos a gran escala.

Para las personas naturales, la entidad pidió la pena máxima prevista, correspondiente a seis años y nueve meses de prisión. También requirió multas, la clausura definitiva de las seis compañías procesadas y una reparación integral de 61,5 millones de dólares por el perjuicio que, según su acusación, habría sufrido el Estado.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) y Petroecuador, que participaron como acusadores particulares, respaldaron la teoría de la Fiscalía. Las dos entidades solicitaron la pena máxima, la reparación económica, el decomiso de los bienes presuntamente utilizados para cometer el delito y el cierre de las empresas involucradas.

Las defensas exponen sus argumentos

El Tribunal escuchó posteriormente a los abogados de Copedesa, Corpalubri, Fuelcorp, Harsajudi, Juan Dionisio Araujo, José Ricardo Cevallos, Edgar Flores, Carolina Troya, Gloria Salazar, María Criollos, Olga Ortega, Lady Cedeño y Jessenia Vélez.

La defensa de José Ricardo Cevallos pidió que se considere la reducción de pena planteada por la Fiscalía debido a su colaboración durante el proceso.

En cambio, los abogados de Lady Cedeño y Jessenia Vélez solicitaron que se retiren los cargos bajo el argumento de que ambas trabajaban bajo relación de dependencia.

Ramiro García, defensor de Aquiles Alvarez, fue el último en intervenir. Durante su exposición cuestionó que la acusación contra el alcalde se apoye principalmente en su condición de representante legal de varias compañías.

La Fiscalía no presentó una réplica después de ese alegato. El Tribunal cerró entonces la audiencia y dejó el proceso listo para la deliberación. La decisión sobre Aquiles Alvarez y los otros 21 procesados se conocerá en una nueva diligencia cuya convocatoria será notificada por escrito.

Caso Triple A y el alcalde Aquiles Alvarez; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió al finalizar el juicio del caso Triple A? La audiencia de juicio terminó después de las 21:00 del domingo 2 de agosto de 2026, tras una jornada de más de 12 horas.

El Tribunal cerró la diligencia e inició la etapa de deliberación para decidir el futuro judicial de las 22 personas naturales y jurídicas procesadas. ❓¿Cuándo se conocerá el veredicto del caso Triple A? Los jueces Jorge Sánchez Pico, Clara Soria y Víctor Barahona deberán concluir primero su deliberación.

Después, el Tribunal notificará por escrito la fecha y hora de una nueva audiencia en la que comunicará oralmente su decisión. ❓¿Qué pidió la Fiscalía contra los procesados? La Fiscalía solicitó que sean declarados culpables por comercialización ilegal de hidrocarburos a gran escala.

Para las personas naturales pidió una pena máxima de seis años y nueve meses de prisión, además de multas, la clausura definitiva de seis empresas y una reparación de 61,5 millones de dólares. ❓¿Qué argumentaron las defensas durante los alegatos finales? Los abogados cuestionaron distintos aspectos de la acusación y solicitaron decisiones favorables para sus representados.

La defensa de Aquiles Alvarez sostuvo que la acusación se apoyaba principalmente en su condición de representante legal de varias compañías, mientras otras defensas pidieron reducción de pena o retiro de cargos. ❓¿Qué sigue ahora en el caso Triple A? El proceso quedó en manos del Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos de corrupción y crimen organizado.

La próxima actuación será la convocatoria escrita a la audiencia en la que se anunciará el veredicto sobre Aquiles Alvarez y los otros 21 procesados.

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