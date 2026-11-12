Dos niños reportados como desaparecidos en Tena fueron encontrados sin vida

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

La Fiscalía General del Estado confirmó que los niños Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado, reportados como desaparecidos el 30 de octubre de 2026 en el cantón Tena, provincia de Napo, fueron encontrados sin vida. La institución informó sobre el hallazgo mediante una actualización de la alerta de búsqueda que difundió para localizar a los menores.

El caso se difundió inicialmente a través de la Alerta Emilia, un mecanismo que permite activar la búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos que enfrentan un alto riesgo o peligro inminente. La Fiscalía había solicitado la colaboración ciudadana para obtener información sobre el paradero de Flor Aracely y Leodan Bolívar, quienes fueron vistos por última vez en el sector de Santa Rosa, en Tena.

Fiscalía dispone el levantamiento de los cuerpos y otras diligencias

Tras confirmar que los dos menores fueron encontrados sin vida, la Fiscalía dispuso el levantamiento de sus cuerpos. También ordenó la toma de versiones y otras diligencias investigativas para esclarecer las circunstancias de los hechos.

La institución informó sobre estas actuaciones como parte de las investigaciones que buscan determinar lo ocurrido. Entre las primeras acciones constan los procedimientos relacionados con el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de testimonios.

La Fiscalía no detalló en su comunicado las circunstancias en las que encontraron a los niños. Tampoco proporcionó información adicional sobre las diligencias que desarrolla para esclarecer el caso.

La confirmación del hallazgo llegó mediante una actualización de la publicación que inicialmente difundió la institución para pedir ayuda en la búsqueda de los hermanos. En ese primer reporte, la Fiscalía identificó a Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado y señaló que los habían visto por última vez en Santa Rosa, en el cantón Tena.

La Policía detuvo a un sospechoso

El Crnl. Juan Carlos Mafla Alvear, comandante de la Zona 2, confirmó que, alrededor de las 03:00 de este jueves 12 de noviembre, se realizó la aprehensión del presunto responsable de la desaparición de los dos menores.

Al momento, la persona se encuentra a órdenes de la Fiscalía y se realizan las investigaciones pertinentes para esclarecer el fallecimiento de los niños.

Según Mafla, el sospechoso coincide con las características físicas que se constataron en videos que mostraron el momento en que una persona se llevó a los menores en una motocicleta.

#AlertaEmilia | #Napo: 🚨 ¡Ayúdanos a encontrarlos! Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado fueron vistos por última vez en el sector de #SantaRosa, cantón #Tena. Si tienes información sobre su paradero comunícate al 9-1-1 o al 1-800 DELITO (335486). #DesaparecidosEcuador https://t.co/tojFvXrqn8 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 1, 2026

¿Qué es la Alerta Emilia y para qué sirve?

La Alerta Emilia es un sistema de emergencia y un protocolo de rápida difusión que funciona en Ecuador. Su objetivo es facilitar la búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos cuando se encuentran en una situación de alto riesgo o peligro inminente.

Este mecanismo permite divulgar información sobre los menores desaparecidos y solicitar la colaboración de la ciudadanía para encontrarlos. En el caso de Flor Aracely y Leodan Bolívar, la Fiscalía publicó inicialmente sus nombres y el sector donde los vieron por última vez.

La institución también habilitó canales para recibir información que permitiera localizar a los niños. En su convocatoria pidió a quienes conocieran algún dato sobre su paradero que se comunicaran al ECU 911 o a la línea 1-800 DELITO (335486).

La Fiscalía actualizó posteriormente la alerta para comunicar el desenlace de la búsqueda: los dos menores fueron encontrados sin vida. Ahora, las diligencias investigativas dispuestas por la institución buscan esclarecer los hechos.

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