Lo que se sabe sobre el caso de los niños Flor y Leodan

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

La desaparición y muerte de los dos menores de Flor Aracely y Leodan Bolívar puso a la Policía Nacional a realizar tareas de investigación y rastreo que dieron con la captura del presunto responsable Jerson Damián Perugachi Grefa. Los hermanos desaparecieron el 30 de octubre de 2026 y sus cuerpos aparecieron este jueves 12 de noviembre en una zona agreste del cantón Tena, en la provincia de Napo.



La investigación de la Policía se concentró en las grabaciones de cámaras de seguridad que registraron los últimos movimientos de los menores. Los videos muestran a Flor y Leodan cuando subieron a una motocicleta conducida por un hombre, después de salir de sus actividades escolares.

Según la explicación policial, Perugachi Grefa reúne características físicas similares a las del conductor que aparece en esos registros. Los agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) analizaron las imágenes y reconstruyeron parte del recorrido de los niños.

Las diligencias incluyeron dos allanamientos y la gestión de órdenes judiciales para localizar a personas vinculadas con la desaparición. La Policía no detalló todavía el móvil del crimen ni confirmó si existen otros implicados.

Los niños desaparecieron después de salir de clases

Flor Aracely y Leodan Bolívar estudiaban en la Unidad Educativa Elicio Olalla, en el sector Santa Rosa, parroquia Puerto Napo. El viernes 30 de octubre, alrededor de las 10:30, terminaron sus actividades escolares y emprendieron el trayecto hacia su hogar, en la comunidad de Vista Anzu.

Los menores utilizaban transporte público para cubrir el recorrido. Sin embargo, las grabaciones revisadas por sus familiares mostraron que ambos descendieron de un autobús y luego subieron a una motocicleta.

La familia denunció la desaparición y participó en las labores de búsqueda durante los 12 días siguientes. El 1 de noviembre, las autoridades activaron la Alerta Emilia para difundir información sobre los hermanos y solicitar datos que permitieran conocer su paradero.

Fiscalía investiga las circunstancias de la muerte de los menores

La Fiscalía confirmó el hallazgo sin vida de los dos hermanos en el cantón Tena. Personal de Criminalística y Medicina Legal acudió al lugar para cumplir las diligencias correspondientes.

Las autoridades todavía deben establecer las causas y circunstancias de las muertes. La investigación también busca determinar si otras personas participaron en el crimen y cuál fue el móvil de la agresión.

El ministro del Interior, John Reimberg, difundió una fotografía del detenido y confirmó su captura. Mientras tanto, la Policía y la Fiscalía mantienen las investigaciones para esclarecer el caso que conmocionó a las comunidades de Napo.