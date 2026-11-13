Un video de Flor y Leodan abre dudas en la investigación por sus asesinatos en Tena

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

La desaparición y muerte de los hermanos Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado mantiene abierta una investigación en Tena, provincia de Napo. Este viernes 13 de noviembre de 2026, la causa avanzó con una audiencia judicial contra el hombre que la Policía detuvo por su supuesta relación con los hechos.

Los niños, de 11 y ocho años, desaparecieron el 30 de octubre después de salir de clases. Sus familiares participaron en la búsqueda y revisaron grabaciones de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido que hicieron antes de perder contacto con ellos.

El 12 de noviembre, Fiscalía confirmó que encontraron a los dos hermanos sin vida. Desde entonces, las diligencias buscan esclarecer las circunstancias de sus muertes y establecer la responsabilidad de la persona investigada.

Los últimos registros de Flor y Leodan en Tena

Flor Aracely y Leodan Bolívar estudiaban en la Unidad Educativa Elicio Olalla, en el sector Santa Rosa, parroquia Puerto Napo. El viernes 30 de octubre salieron del establecimiento y no llegaron a su domicilio, en la comunidad de Vista Anzu.

Las grabaciones revisadas durante la investigación mostraron a los hermanos cuando subieron a una motocicleta conducida por un hombre. Su madre, Sisa Grefa, relató que la familia revisó las cámaras junto con la Policía y que ese registro constituyó una de las últimas pistas sobre su paradero.

El 1 de noviembre, las autoridades activaron la Alerta Emilia para difundir sus fotografías y solicitar información ciudadana que ayudara a localizarlos.

Las pistas que llevaron a la detención del sospechoso

El jefe policial, Juan Carlos Mafla, explicó que el aprehendido reúne características similares a las del hombre que aparece en el video junto a los niños. Los agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) analizaron esas imágenes como parte de las diligencias.

Este asesino de niños ya está preso. Conozcan su nombre y su cara: Jerson Damián Perugachi Grefa. https://t.co/Dz2iHSHFws — John Reimberg (@JohnReimberg) November 12, 2026

La Policía detuvo a Jerson P. la madrugada del 12 de noviembre. Los agentes lo localizaron en el sector Aeropuerto Número 2, en Tena, tras recibir información sobre su posible ubicación. Tenía una orden judicial de detención con fines investigativos.

La investigación también incluyó dos allanamientos y la gestión de órdenes judiciales para localizar a personas vinculadas con la desaparición, según la información policial difundida sobre el caso.

Fiscalía formula cargos por desaparición involuntaria con resultado de muerte

Tras la detención y el hallazgo de los cuerpos, Fiscalía procesó a Jerson P. por el supuesto delito de desaparición involuntaria con resultado de muerte. Esa es la figura penal que consta en la información pública sobre la audiencia.

Este 13 de noviembre, el juez que conoció la causa dictó prisión preventiva contra el procesado. La instrucción fiscal tiene un plazo de 90 días.

El artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica la desaparición involuntaria. Describe conductas como privar de libertad, retener, arrebatar, desaparecer o trasladar a una o más personas contra su voluntad y negar información sobre su paradero o destino.

La pena que contempla el COIP para este delito

Cuando la desaparición deriva en la muerte de la víctima, el artículo 163.1 establece una pena de 22 a 26 años de prisión. Ese rango corresponde a la disposición específica para el resultado de muerte.

La pena prevista en la ley no equivale a una condena contra Jerson P. El proceso está en instrucción fiscal, una etapa que busca reunir elementos de cargo y de descargo para que Fiscalía determine si formula una acusación, conforme al artículo 590 del COIP.

#AlertaEmilia | #Napo: 🚨 ¡Ayúdanos a encontrarlos! Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado fueron vistos por última vez en el sector de #SantaRosa, cantón #Tena. Si tienes información sobre su paradero comunícate al 9-1-1 o al 1-800 DELITO (335486). #DesaparecidosEcuador https://t.co/tojFvXrqn8 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 1, 2026

El hallazgo de los cuerpos y las declaraciones de John Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que los cuerpos de los hermanos estaban enterrados y que las unidades caninas ayudaron a localizarlos. Fiscalía dispuso el levantamiento, la toma de versiones y otras diligencias.

En sus declaraciones del 12 de noviembre, el funcionario señaló que esperaban los resultados de las autopsias para establecer las causas de muerte. También anunció que seguiría el caso para que las autoridades judiciales impusieran la máxima sanción que permita la ley.

El padre de los niños de Napo se presentó voluntariamente ante la Policía

El padre de Flor Aracely y Leodan Bolívar Andi Alvarado se presentó voluntariamente ante la Policía la tarde del jueves 12 de noviembre de 2026. Según la información policial recogida por medios nacionales, figura entre las tres personas investigadas por el caso, junto con su actual conviviente y el hombre detenido previamente.

De acuerdo con esos reportes, el progenitor tenía una boleta de alejamiento relacionada con antecedentes de violencia intrafamiliar. Las autoridades no han establecido públicamente que ese antecedente tenga relación con la muerte de los hermanos ni han precisado una presunta participación del padre o de su conviviente en los hechos.

El móvil y la posible participación de otras personas

Entre los puntos que las autoridades buscan esclarecer constan el motivo de los hechos y la posible participación de otras personas. Reimberg indicó que la Policía profundizaría las diligencias sobre esos aspectos.

La información pública revisada para esta nota no permite establecer el móvil ni atribuir responsabilidad a otras personas. Tampoco permite presentar una causa médico-legal de muerte como un hecho confirmado.

Te recomendamos