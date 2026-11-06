Tráfico de droga vinculado a Jacobo Bucaram habría financiado a candidatos de RC, según Reimberg

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, habló la mañana de este viernes 6 de noviembre sobre la investigación que originó la detención de Jacobo Bucaram y los Estrada. El Ministro aclaró algunas dudas en torno al caso.

Como contexto, Reimberg habló de que el país se encuentra peleando contra el narcotráfico, muertes violentas, el financiamiento de la Revolución Ciudadana para atacar al Gobierno.

Agregó que “se les va desbaratando las cosas”, y sale una investigación internacional “para que no digan que es la típica persecución política, que es la única narrativa que tienen cuando quieren ocultar todo lo que han hecho”.

Estados Unidos lleva toda la investigación del caso

Se trata de una investigación entre la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se ha ejecutado durante mucho tiempo, donde Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda fueron detenidos en Panamá por sus envíos de cocaína desde Manta hacia Estados Unidos.

También está la participación de Jacobo Bucaram, Geovanny Fernández y William Briones que también están implicados en los envíos de droga hacia México y desde ahí hacia los Estados Unidos. Además, el tráfico de armas es parte de la investigación.

Reimberg señala que este es el financiamiento que se usaba para la campaña de Luisa González y más actores políticos de la Revolución Ciudadana.

Agrega que contrataron abogados que salieron a decir que no hay una notificación roja. “Como no encontraron en Google la notificación roja, no existe, cuando los que sí estudiaron un poquito y yo que soy apenas un bachiller, no nos olvidemos, sabemos que las notificaciones rojas se entregan a los diferentes departamentos de Seguridad de los países para hacer la localización”.

En cuanto a la financiación de las campañas, Reimberg señala que desde que es ministro ha dicho “que abrieron las puertas al narcotráfico en la época de Rafael Correa y su Gobierno, que entregaron el país para que sea ruta del narcotráfico y hoy una investigación demuestra que sus personas más cercanas, quienes financian campañas ” están involucradas.

Según el Ministro, este proceso ejecutado en Panamá y Ecuador lleva al proceso de extradición a Estados Unidos. Recalca que esta es una investigación en Estados Unidos, llevada por ellos, en la que la participación de Ecuador se ha limitado a la captura y a seguir el proceso de extradición.

El momento de la detención de Jacobo Bucaram

El Ministro del Interior además comentó que luego de la llegada de la notificación de la alerta de Interpol, se procedió con la localización de la persona de interés.

Así, se ubicó a Jacobo Bucaram en la ciudad de Guayaquil, en el momento en que se dirigían a despedir a una sobrina con toda la familia al aeropuerto, fue intervenido por una unidad de la Policía Nacional. En la localización, había varios supuestos domicilios donde él podía estar pero se optó por interceptarlo en la caravana.

Los Estrada, en cambio, fueron ubicados y asegurados por la Policía, para ejecutar las tres detenciones en el mismo momento.

Te recomendamos