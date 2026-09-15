Choneros y Tiguerones llevan tráfico de mercurio a Colombia para minería ilegal

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La expansión de las estructuras delictivas que existen en nuestro país sumó un nuevo frente transfronterizo, como se dio a conocer este martes 15 de septiembre de 2026. Informes de inteligencia expuestos por el diario El Colombiano revelaron que emisarios de bandas ecuatorianas han incursionado en el tráfico de mercurio hacia Colombia, abasteciendo zonas de minería irregular con el metal tóxico mediante cargamentos camuflados que cruzan pasos terrestres y que son canjeados por cocaína.

Operaciones en el tráfico de mercurio a Colombia

El reporte del medio colombiano señala a integrantes de Los Choneros y Los Tiguerones establecidos en Medellín, Rionegro, Cali y el Eje Cafetero de ese país. El metal tóxico es adquirido en El Alto, Bolivia —país donde su ingreso comercial mantiene ciertas autorizaciones—, y transportado por tierra a través de Perú hasta entrar a Colombia por Nariño y Putumayo.

En dicha frontera, los grupos ecuatorianos mantienen acuerdos con los Comandos de la Frontera, liderados por Geovany Andrés Rojas, alias Araña, quienes cobran tributos en efectivo o en porciones del químico por facilitar el paso.

Camuflaje en cilindros y entrega a minas ilegales

Para sortear las revisiones en carretera, el material es introducido de forma clandestina en recipientes presentados como tanques de oxígeno de uso médico y extintores de fuego reenvasados.

Posteriormente, los delegados negocian el metal en Medellín y Cali con destino a explotaciones auríferas ilegales en el Bajo Cauca, el noreste de Antioquia y el sur de Bolívar, donde se usa para separar el oro de otros materiales.

Este ingreso irregular hizo que se desplome el precio del insumo en el mercado irregular colombiano: de seis millones de pesos por libra en 2024 cayó a montos de entre 700 000 y 1,2 millones de pesos en la actualidad.

Capturas de cabecillas y homicidios en territorio vecino

La trama salió a la luz tras la detención en Armenia de Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz, alias Colombia, cabecilla de Los Tiguerones, el pasado 26 de agosto, enviado hace cuatro años por William Alcívar Bautista, alias Negro Willy. Vásquez operaba con Marlon Valencia Espinoza, alias Fénix, quien guarda arresto domiciliario en Medellín.

La pugna entre Los Tiguerones y Los Choneros también trasladó su violencia a Colombia, asociándose a otros crímenes como los asesinatos de Alexis Gaspar Valverde (alias Minotas) en 2022, Júnior Roldán Paredes (alias Júnior) en 2023, Manuel Villamar Conforme (primo de alias Fito) en 2024 y Jesús Villa Lamadrid en 2026.

A la par, se investiga a Galo Javier Suárez Román, alias Gato Negro, capturado en Barranquilla en junio de 2026, y a Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, expulsado a Ecuador en 2025.

Lavado de activos y redes de transporte implicadas

En el ámbito financiero figura también el nombre del ecuatoriano Roberto Álvarez Vera, alias Gerente, condenado en Ecuador el 6 de septiembre de 2026 a 13 años de cárcel por lavado de dinero para los Comandos de la Frontera, proceso que derivó en la intervención de cinco de sus empresas, como se informó en una nota periodística publicada en este Medio el pasado 6 de septiembre de 2026.

El medio El Colombiano señaló que los organismos de seguridad rastrean compañías de transporte en ambos países que habrían sido empleadas para movilizar el mercurio. A Álvarez Vera se le atribuye además la autoría intelectual del ataque armado en el río Punino el 9 de mayo de 2025, donde murieron 11 militares ecuatorianos durante operativos contra la minería ilegal.

Regulaciones ambientales y rutas concurrentes

Aunque Colombia restringió la importación del insumo en 2018 y prohibió en 2023 su empleo industrial y minero, las redes continúan ingresándolo: el Clan del Golfo lo introduce desde Querétaro (México) vía Urabá, y disidencias de las FARC reciben cargas desde China en Buenaventura, sumado al decomiso de 1,2 toneladas en Cartagena en marzo pasado.

La Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos calcula que entre abril de 2019 y junio de 2025 se traficaron 200 toneladas de mercurio en la región, impulsadas por el precio de la onza de oro a 4 350 dólares y los excedentes del narcotráfico.

Preguntas frecuentes sobre el tráfico de mercurio en la frontera con Colombia

❓ ¿Cómo articulan las bandas el tráfico de mercurio a Colombia según El Colombiano?

Lo compran en Bolivia, cruzan Perú por vía terrestre e ingresan por Nariño y Putumayo en alianza con los Comandos de la Frontera.

El material viaja oculto en extintores y cilindros de oxígeno médico hacia yacimientos de Antioquia y Bolívar, o se canjea por cocaína.

❓ ¿Qué organizaciones criminales de Ecuador participan en este negocio ilícito?

Integrantes y emisarios pertenecientes a Los Choneros y Los Tiguerones radicados en Colombia.

Sus enviados operan en Medellín, Cali, Rionegro y el Eje Cafetero, coordinando tráfico de armas, estupefacientes y ahora insumos mineros.

❓ ¿Qué cabecillas de estas bandas han sido capturados en suelo colombiano?

Eduardo Cecilio Vásquez Ortiz (alias Colombia) en Armenia, junto con alias Fénix, alias Gato Negro y alias Fede.

La captura de Vásquez el 26 de agosto de 2026 permitió a los investigadores documentar la estructura de suministro del químico.

❓ ¿Qué sanciones judiciales pesan sobre los financistas de esta red?

Roberto Álvarez Vera, alias Gerente, fue condenado en Ecuador a 13 años de cárcel por lavado de activos el 6 de septiembre de 2026.

El fallo sancionó a cinco de sus firmas mientras se investigan empresas de transporte usadas para acarrear el producto minero.

❓ ¿Cuál es la situación legal del mercurio en el territorio de Colombia?

Su importación se restringió en 2018 y su uso quedó absolutamente vetado en minería e industria desde 2023.

Las prohibiciones normativas son burladas por redes clandestinas que lo ingresan desde Bolivia, México y China para explotar oro.

Te recomendamos