Ecuador destruyó 1 119 campamentos de minería ilegal en 2026

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

Las fuerzas de seguridad de Ecuador destruyeron 1 119 campamentos vinculados presuntamente con actividades de minería ilegal entre enero y el 10 de septiembre de 2026. Las intervenciones se desarrollaron en distintas zonas del país donde operan estructuras criminales dedicadas a la extracción ilícita de minerales.

El Ministerio de Defensa calcula que los operativos provocaron una afectación económica de USD 4 659 millones a las organizaciones delictivas, al golpear una de las actividades utilizadas para su financiamiento, según informó la agencia EFE.

Operativos golpean la infraestructura de la minería ilegal

Las acciones de las fuerzas de seguridad también permitieron destruir 1 748 bocaminas, utilizadas como accesos a los puntos de extracción. A esa cifra se suman 590 retroexcavadoras, 537 clasificadoras y 395 dragas inutilizadas durante los operativos.

Las autoridades decomisaron además 54 954 sacos de material aurífero. El balance muestra la dimensión de la infraestructura utilizada para sostener la extracción ilegal de minerales en diferentes territorios del país.

El Gobierno de Daniel Noboa ha intensificado las operaciones contra esta actividad después del ataque registrado en mayo de 2025 en Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana. Once militares fueron asesinados durante una emboscada mientras participaban en un operativo contra la minería ilegal, recordó EFE.

Los Comandos de la Frontera aparecen en Alto Punino

Las autoridades atribuyeron ese ataque a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según el Gobierno ecuatoriano, esta estructura mantiene vínculos con Los Lobos para explotar enclaves de minería ilegal.

Tras la muerte de los militares, el presidente Daniel Noboa declaró a los Comandos de la Frontera como organización terrorista, junto con otras dos disidencias de las FARC.

Las autoridades ecuatorianas sostienen que los grupos criminales han diversificado sus fuentes de ingresos. Aunque el narcotráfico continúa entre sus principales actividades, estructuras delictivas también han incursionado en la minería ilegal, la extorsión y los secuestros.

Estados Unidos apoya operaciones contra grupos criminales

Alto Punino volvió a ser escenario de una operación el lunes 7 de septiembre. Una de las dos aeronaves MV-22B Osprey de los Marines de Estados Unidos desplegadas en Ecuador intervino en esa zona para apoyar las acciones de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

La participación estadounidense forma parte de la cooperación para combatir a estructuras criminales que operan en Ecuador y que han extendido sus actividades hacia distintos delitos y economías ilícitas.

La expansión de la minería ilegal también representa un desafío territorial. Las organizaciones han ingresado a zonas protegidas de la Amazonía y a sectores próximos a las fronteras con Colombia y Perú, de acuerdo con EFE.

El balance presentado por Defensa hasta septiembre refleja la magnitud de la ofensiva estatal: más de mil campamentos y cientos de máquinas destruidas en nueve meses. El objetivo del Gobierno es reducir tanto la capacidad operativa como las fuentes de financiamiento de los grupos vinculados con el crimen organizado.

Con información de EFE

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